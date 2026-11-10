Νέες καταγγελίες για την σχεδιάστρια μόδας που δεν παρέδιδε παραγγελίες – «Απειλούσε την οικογένειά μου»

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, εκδηλώσεις όπως γάμοι και βαπτίσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς οι πελάτες να έχουν παραλάβει όσα είχαν παραγγείλει

Νέες καταγγελίες σε βάρος γυναίκας που διαχειρίζεται ηλεκτρονικό κατάστημα ενδυμάτων και παρουσιάζεται ως σχεδιάστρια μόδας έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πελατισσών, οι οποίες μεταδόθηκαν από το MEGA, η γυναίκα φέρεται να εισέπραττε προκαταβολές ή ολόκληρα τα ποσά για παραγγελίες επίσημων φορεμάτων και νυφικών, χωρίς στη συνέχεια να παραδίδει τα προϊόντα.

Οι καταγγέλλουσες υποστηρίζουν ότι έχασαν εκατοντάδες ευρώ για ενδύματα που προορίζονταν για γάμους και βαφτίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς οι πελάτισσες να έχουν παραλάβει όσα είχαν παραγγείλει.

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Οι καταγγελίες για τις παραγγελίες που δεν παραδόθηκαν

Ένας από τους πελάτες που μίλησαν στο MEGA ανέφερε ότι η οικογένειά του παρήγγειλε δύο φορέματα, ένα για τη σύζυγό του και ένα για την κόρη της, ενόψει κοινωνικής εκδήλωσης. Όπως περιέγραψε, η επικοινωνία με την υπεύθυνη του καταστήματος ήταν συνεχής μέχρι την εξόφληση της παραγγελίας. Αμέσως μετά την πληρωμή, ωστόσο, η γυναίκα σταμάτησε να απαντά.

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Η οικογένεια απευθύνθηκε στην αστυνομία και ενημέρωσε την τράπεζα, ενώ το ποσό που έχασε ανέρχεται σε 180 ευρώ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, όταν δημοσίευσε προειδοποίηση στη σελίδα του καταστήματος για την εμπειρία του, δέχθηκε προσωπικές απειλές και ύβρεις, οι οποίες, όπως είπε, επεκτάθηκαν και στην οικογένειά του.

Ανάλογη είναι η καταγγελία γυναίκας που πλήρωσε 140 ευρώ για ένα φόρεμα, το οποίο χρειαζόταν για γάμο στις 2 Νοεμβρίου. Η παραγγελία είχε γίνει και εξοφληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η υπεύθυνη του καταστήματος είχε ζητήσει από την πελάτισσα τις απαραίτητες μετρήσεις για την κατασκευή του ενδύματος.

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Σύμφωνα με την ίδια, η επικοινωνία διακόπηκε όσο πλησίαζε η ημερομηνία του γάμου και το φόρεμα δεν παραδόθηκε ποτέ. Όταν επιχείρησε να προειδοποιήσει άλλους καταναλωτές μέσω διαδικτύου, υποστήριξε ότι η γυναίκα χρησιμοποίησε διαφορετικά προφίλ για να αναρτήσει αρνητικές αξιολογήσεις στην επιχείρησή της, μειώνοντας τη βαθμολογία της στο 2,7.

Πληρωμές μέσω εξωτερικού και απειλές για νομικές ενέργειες

Μία ακόμη καταγγέλλουσα ανέφερε ότι η πληρωμή των 140 ευρώ για το φόρεμά της πραγματοποιήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω Βελγίου. Όπως είπε, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή μέσω των συνηθισμένων τρόπων πληρωμής, όπως η Viva ή το IRIS, και χρειάστηκε να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για να καταθέσει τα χρήματα.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν έλαβε φορολογικά παραστατικά και ότι, παρά τις προσπάθειές της να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του καταστήματος, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παράδοση του φορέματος.

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Άλλη πελάτισσα κατήγγειλε ότι παρήγγειλε στα τέλη Αυγούστου τρία φορέματα για παρανυφάκια, συνολικής αξίας 270 ευρώ, καταβάλλοντας ολόκληρο το ποσό. Τρεις ημέρες αργότερα, όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από δημοσίευση άλλης γυναίκας ότι ενδέχεται να έχει εξαπατηθεί από τη συγκεκριμένη επαγγελματία.

Αποφάσισε να προχωρήσει σε αμφισβήτηση της συναλλαγής και, σύμφωνα με την καταγγελία της, η υπεύθυνη του ηλεκτρονικού καταστήματος επικοινώνησε μαζί της ζητώντας να αποσύρει τη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως υποστήριξε, την προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Δυσκολία εντοπισμού της υπεύθυνης του e-shop

Ο δικηγόρος των καταγγελλουσών, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε ότι οι πελάτισσες προσπαθούν να εντοπίσουν την υπεύθυνη του καταστήματος, προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί της ή να της αποστείλουν εξώδικα, χωρίς αποτέλεσμα.

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Όπως εξήγησε, η γυναίκα φέρεται να αλλάζει διαρκώς ονόματα στην ηλεκτρονική της παρουσία, τόσο στο e-shop όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της.

Η υπόθεση φαίνεται να έχει μεγάλη έκταση και χρονικό βάθος. Οι καταγγελίες πληθαίνουν καθημερινά, ενώ ορισμένες φέρεται να αφορούν περιστατικά που ξεκινούν από το 2018. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ιστοσελίδες που αποδίδονται στην ίδια γυναίκα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιεί διαφορετικές επωνυμίες για τη διαδικτυακή της δραστηριότητα.