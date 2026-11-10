Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Τέσσερις γνωστοί πρώην αθλητές στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές, τρεις πρώην ποδοσφαιριστές και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση των τεσσάρων φερόμενων ως διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων στον χώρο της εστίασης, την οποία ερευνά η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για τους Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, καθώς και τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Λιαδέλη. Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων της υπόθεσης. Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται συνολικά 917 εταιρείες, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε 206,26 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ονόματα των πρώην αθλητών στη δικογραφία

Στη σελίδα 16 του διαβιβαστικού περιλαμβάνεται το όνομα του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή Παντελή Καφέ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, μαζί με τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, καθώς εμφανίζεται να έχει τον ρόλο του εν τοις πράγμασι διαχειριστή.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικότερα, για τον Δ.Κ. έχει καταγραφεί μηνυτήρια αναφορά σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, συνολικού ύψους 104.602,68 ευρώ.

Στην ίδια σελίδα της δικογραφίας εμφανίζεται και ο Σπύρος Βάλλας, ο οποίος αγωνιζόταν στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος του στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Στον ίδιο κατάλογο βρίσκεται και ο Πέτρος Κανακούδης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως αριστερός μπακ.

Ο Κανακούδης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στη Βέροια, τον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα Σμύρνης και την Κέρκυρα.

Διαφήμιση

Μάλιστα, ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την αγωνιστική περίοδο 2005-2006. Από την ίδια πόλη κατάγονται και οι αδελφοί Καφέ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού.

Στη σελίδα 101 καταγράφεται ως κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση και η μητέρα του, Π.Λ. Ωστόσο, στα στοιχεία που παρατίθενται δεν υπάρχει ειδικότερη αναφορά στον φερόμενο ρόλο του πρώην καλαθοσφαιριστή ή της μητέρας του στα τέσσερα κυκλώματα.

Ποιες πράξεις εξετάζονται

Το διαβιβαστικό της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας περιλαμβάνει σειρά αξιόποινων πράξεων που διερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών είναι η εγκληματική οργάνωση, η πλαστογραφία, η απάτη, η εισφοροδιαφυγή, η φοροδιαφυγή, η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Διαφήμιση

Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται προσωπικά όλες οι παραπάνω πράξεις ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη. Η διερεύνηση της εμπλοκής κάθε προσώπου και η εξατομίκευση των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και η παρέμβαση Πιτσιλή

Την ίδια ώρα, δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία.

Το τελικό στάδιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Τα δύο πρόσωπα που αναζητούνται είναι επιχειρηματίες με δραστηριότητα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, οι οποίοι ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 δημοσιεύθηκαν σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας πληροφορίες για την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Στα δημοσιεύματα περιλαμβάνονταν αναφορές στα πρόσωπα που αναζητούνταν, τα οποία κατονομάζονταν με τα αρχικά τους, αλλά και σε στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν στις έρευνες.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των προσώπων που αναζητούνταν.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Η δήλωση του Γιώργου Πιτσιλή

Στη δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν σχετίζεται με την κριτική προς την Αρχή ή το πρόσωπό του, αλλά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν επιχείρηση σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε: «Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Αυτό ακριβώς πράξαμε».