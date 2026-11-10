Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα σε αρκετές περιοχές – H πρόγνωση για την Αττική

Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και σε τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και σε νησιά του Βορείου Αιγαίο

Με συννεφιά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά θα κυλήσει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ από το βράδυ αναμένεται να ενταθούν στα βορειοδυτικά. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, φτάνοντας κατά τόπους τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ και του meteo για όλη τη χώρα και την Αττική.

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Συννεφιασμένος σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Το βράδυ στα βορειοδυτικά οι βροχές θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός από το meteo

Σύμφωνα με το meteo, ο καιρός σήμερα έχει νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και σε τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στα πελάγη, ενώ αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

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Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, νεφώσεις θα επικρατήσουν στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τμήματα της Δυτικής Ελλάδα, τα Επτάνησα και νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα ορεινά της Δυτικής Κρήτης και στις Κυκλάδες. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα και κυρίως στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 19, στην Πελοπόννησο από 6 έως 19 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 21, στα Επτάνησα από 11 έως 18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς .

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.