Φρίκη στη Μύκονο: Δις ισόβια και 32 χρόνια στον πατέρα που βίαζε τις ανήλικες κόρες του

Ομόφωνη απόφαση εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη συν επιπλέον 32 έτη— σε έναν 51χρονο εργολάβο οικοδομών από τη Μύκονο. Ο κατηγορούμενος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, κρίθηκε ένοχος για τη συστηματική και κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση των δύο ανήλικων δίδυμων κορών του.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε αμετάβλητη την πρωτόδικη ποινή που του είχε επιβληθεί τον Ιούνιο του 2025 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σάμου. Ο καταδικασθείς εκτίει ήδη την ποινή του στις φυλακές Τριπόλεως.

Η φρικτή αυτή υπόθεση ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο του 2024, ύστερα από ανώνυμη αναφορά που λήφθηκε στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Οι έρευνες που ακολούθησαν, σε συνδυασμό με ιατροδικαστικά ευρήματα και την εξειδικευμένη ψυχολογική εξέταση των δύο κοριτσιών, αποκάλυψαν ότι η κακοποίησή τους από τον ίδιο τους τον πατέρα διαρκούσε επί μία τριετία, ξεκινώντας από την ηλικία των 11 ετών.

Λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των αδικημάτων, η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες.