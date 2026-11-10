Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τρίτη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της οποίας περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή myΘέρμανση μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους.

Πώς θα υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα, να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση αφορά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, ενώ ο αριθμός των νοικοκυριών που αναμένεται να διεκδικήσουν την ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια.

Πόσα χρήματα παίρνει κάθε νοικοκυριό

Το επίδομα δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς το ποσό αναφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

380 ευρώ για το ρεύμα

360 ευρώ για τα πέλετ

350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση

325 ευρώ για το φυσικό αέριο

300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη μπλε κηροζίνη και το υγραέριο

Το ποσό που θα λάβει τελικά κάθε δικαιούχος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς με τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών που αντιστοιχεί στον οικισμό της κύριας κατοικίας του.