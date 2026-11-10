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Αργυρούπολη: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για ληστεία εις βάρος 64χρονου άνδρα

Χειροπέδες αστυνομικός σύλληψη

Αστυνομικός τοποθετεί χειροπέδες σε ύποπτο κατά τη διάρκεια σύλληψης, σε αστικό περιβάλλον.

10/11/2026, 10:55
TANEA Newsroom
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Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στην Αργυρούπολη, όταν δύο 17χρονοι και ένας 19χρονος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για επίθεση σε βάρος 64χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 21:10, στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, κοντά στον σταθμό του μετρό «Άλιμος». Οι τρεις νεαροί προσέγγισαν τον 64χρονο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, του άρπαξαν με τη βία δύο αλυσίδες λαιμού και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους τρεις νεαρούς στην οδό Θήρας και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και οι δύο αλυσίδες που είχαν αφαιρεθεί από τον 64χρονο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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Αργυρούπολη Δίας ληστεία

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