Αποφυλακίζεται ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά στη Βοιωτία – Η απόφαση της Δικαιοσύνης

Αποφυλακίζεται ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία. Η αίτηση αποφυλάκισης που υπέβαλε η υπεράσπισή του έγινε δεκτή με διάταξη του αρμόδιου ανακριτή και σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το LamiaReport, η απόφαση ελήφθη από τον ανακριτή του Πρωτοδικείου Βοιωτίας, στην παράλληλη έδρα Θηβών, έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να τερματίζεται η προσωρινή κράτηση του δημάρχου.

Ο Γιάννης Αποστόλου είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για την υπόθεση της πυρκαγιάς, μαζί με τον ιδιοκτήτη εταιρείας και τον εργολάβο που είχε αναλάβει την κατασκευή αιολικού πάρκου στην περιοχή.

Η προφυλάκισή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας, καθώς επρόκειτο για εν ενεργεία δήμαρχο.

Δικηγόρος δημάρχου Στυλίδας: «Η Δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημά μας»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου, Γιώργος Δούμας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δικαστική απόφαση, ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκε η υπόθεση από τα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την πυρκαγιά υπήρξε εκτεταμένη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση, προτού εξακριβωθούν πλήρως τα αίτια της εκδήλωσής της και ενδεχόμενες ευθύνες τρίτων.

«Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι του λυπηρότατου συμβάντος της κατά την 31η Ιουλίου 2026 εκδηλωθείσας πυρκαγιάς, επακολούθησε μια πρωτοφανούς εκτάσεως από τα Μ.Μ.Ε. επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος», υποστήριξε.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για δημιουργία αρνητικού κλίματος εις βάρος του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν διερευνηθεί επαρκώς πιθανές ευθύνες σε τεχνικό επίπεδο και παραλείψεις του κρατικού μηχανισμού. Ο Γιώργος Δούμας χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση σημαντική εξέλιξη για την υπεράσπιση του δημάρχου, τονίζοντας ότι η υπόθεση θα πρέπει να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Εν τέλει με πολύ σεβασμό βεβαίως εις τους παθόντες, η εν λόγω διαχείριση εύρεν στο στάδιο αυτό τοίχο αντίστασης από τη Δικαιοσύνη η οποία με αντικειμενικότητα και νηφαλιότητα έκανε δεκτό το περί αποφυλακίσεως υποβληθέν αίτημά μας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Η εν λόγω απόφαση σηματοδοτεί ότι όλοι θα πρέπει να αναμένουν την τελική Δικαστική κρίση και να μη σπεύδουν με δημόσιες τοποθετήσεις να παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο εντολέας του θα δικαιωθεί: «Καταθέτοντας την πίστη μας στο δικαιϊκό μας σύστημα, εδραία έχουμε την πεποίθηση περί της τελικής ευαπαλλάκτου κρίσεως και δικαίωσης του κ. Ιωάννη Αποστόλου».