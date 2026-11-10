Αγρίνιο: Βυθιζόμενες μπάρες σήκωσαν αυτοκίνητο στον αέρα – Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις

Σοβαρό ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου, όταν οι βυθιζόμενες μπάρες σε πεζόδρομο ενεργοποιήθηκαν την ώρα που περνούσε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να το ανασηκώσουν στον αέρα και να τραυματιστούν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η οδηγός υπέστη κάταγμα πλευρού, καθώς και τραυματισμούς σε άλλα σημεία του σώματός της. Η συνοδηγός χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της στο παρμπρίζ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλούς μώλωπες και έντονο πρήξιμο στο πρόσωπο.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημα εξακολουθούν να πονούν

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονους πόνους και σοβαρές δυσκολίες στη μετακίνησή τους.

Το συμβάν καταγράφηκε από την Τροχαία, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι βυθιζόμενες μπάρες την ώρα που διερχόταν το όχημα.