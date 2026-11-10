Συνάλλαγμα: Άνοδος για το ευρώ έναντι του δολαρίου – Στα 1,1247 δολάρια η ισοτιμία
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21% και διαμορφώνεται στα 1,1247 δολάρια.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21% και διαμορφώνεται στα 1,1247 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 177,6100 γεν, στο 0,8358 με τη στερλίνα και στο 0,9200 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,9300 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,3455 δολάρια.