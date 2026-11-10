ΟΠΕΚΑ: 1.000 ευρώ σε όσους πέρασαν στις Πανελλαδικές το 2026 – Σε 6 μέρες λήγουν οι αιτήσεις

Η πρόσοψη καταστήματος του ΟΠΕΚΑ, με εμφανή το λογότυπο και την είσοδο του οργανισμού.

Συνεχίζεται έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων - υποτροφιών σε όσους και όσες επέτυχαν για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2026 και είναι με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα, δικαιούχοι του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ.

Συνεχίζεται έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων – υποτροφιών σε όσους και όσες επέτυχαν για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2026 και είναι με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα, δικαιούχοι του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την/τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/.

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Η παροχή χρηματικών βραβείων – Υποτροφίες στα δικαιούχα τέκνα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€).

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν τη μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026,

β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.