Δήμος Αθηναίων: Μηδενικά δημοτικά τέλη για 250 νοικοκυριά και δωρεάν ρεύμα σε μονογονεϊκές οικογένειες

Χάρης Δούκας: «Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%»

Σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκωσίας, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Στην παρέμβασή του ανέδειξε τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων και τα μετρήσιμα αποτελέσματα για τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό και τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία, που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20% και να εξοικονομήσει έως 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές των δύο χωρών. Στην Αθήνα δίνουμε καθημερινά αυτή τη μάχη. Έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για 250 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, στηρίζουμε μονογονεϊκές οικογένειες με δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και συγκεκριμένες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι και κοινωνικά δίκαιη».

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Ο Δήμος Αθηναίων απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια

Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, ο Δήμος Αθηναίων αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών, συνδυάζοντας την κοινωνική πολιτική με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης του Δημάρχου βρέθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), το οποίο παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους πολίτες, με πιστοποιημένους συμβούλους και μέντορες ενέργειας, ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης της κατανάλωσης και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αποτυπώνονται ήδη σε συγκεκριμένους αριθμούς:

– Περίπου 1.000 νοικοκυριά έχουν καταγραφεί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας.

– 250 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά έχουν απαλλαγεί από την καταβολή δημοτικών τελών.

– Περισσότερα από 450 νοικοκυριά έχουν λάβει την Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας, που εξασφαλίζει εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης.

– Το 72% των ωφελούμενων του Γραφείου είναι γυναίκες.

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Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων εξασφάλισε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ μέσω του ΓΑΕΦ έχουν διανεμηθεί 100.000 λαμπτήρες LED σε ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, διατέθηκαν 100 δωρεάν κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. Μέσω του Athens Energy Portal, προβλέπεται η εγκατάσταση αισθητήρων και συστημάτων τηλεμετρίας σε 300 σχολικές εγκαταστάσεις, για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα εντοπίζονται περιπτώσεις υπερκατανάλωσης, ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε σχολεία, η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών «ATHENS ENERGY» και η λειτουργία του Σεραφείου ως πρότυπου κέντρου πράσινης καινοτομίας και ανθεκτικότητας.

Στόχος του Δήμου Αθηναίων είναι η ενεργειακή μετάβαση να έχει άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, με προτεραιότητα στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.