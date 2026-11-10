Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια εν μέσω ελπίδων για τις εξελίξεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν και πάλι πτώση σήμερα, με το Μπρεντ να υποχωρεί κάτω από το όριο των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, εν μέσω ελπίδων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει «θετική ορμή» προς τη σύναψη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν και πάλι πτώση σήμερα, με το Μπρεντ να υποχωρεί κάτω από το όριο των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, εν μέσω ελπίδων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει «θετική ορμή» προς τη σύναψη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν.

«Η πιθανότητα μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης έχει μειωθεί», αλλά «συνεχίζουν να υπάρχουν λίγες απτές ενδείξεις ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πραγματικά πιο κοντά», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ρασμούσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αυτό ωστόσο αρκεί για να οδηγήσει σε σημαντική μείωση τις τιμές του πετρελαίου καθώς οι ροές αργού από τον Κόλπο, χάρη κυρίως σε διαύλους που επιτρέπουν την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ, είναι «κοντά σε προπολεμικά επίπεδα», δήλωσαν αναλυτές της ING.

Έχοντας υποχωρήσει στα 89,66 δολάρια, γύρω στις 11:25 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιανουαρίου, κινείτο στα 90,48 δολάρια σημειώνοντας πτώση 2,26 %.

Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του WTI, παράδοσης Δεκεμβρίου, σημείωσε πτώση 2,08 % στα 85,04 δολάρια.