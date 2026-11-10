ΕΕ: Χρηματοδότηση 525 εκατ. ευρώ για startups μικροτσίπ – Από 100.000 έως 16 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις

Στη διάθεση 525 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα των ημιαγωγών, διοχετεύοντας τους πόρους μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχεδιασμού Τσιπ. Η πρωτοβουλία εξασφαλίζει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία σχεδιασμού, υποδομές cloud, υπηρεσίες υποστήριξης και παραγωγικές δυνατότητες — πόρους που αποτελούν το πλέον δαπανηρό και δυσπρόσιτο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης προσφέρει ευέλικτα πακέτα ενίσχυσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεοσύστατες «startups» να λάβουν έως 100.000 ευρώ για τη δημιουργία αρχικών πρωτοτύπων, ενώ οι πιο προηγμένες επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις που αγγίζουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των προϊόντων τους στην αγορά. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται αδήριτη, καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες σχεδιασμού αντιπροσωπεύουν σήμερα λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων εσόδων του κλάδου, καθιστώντας απαραίτητη την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται συνδυαστικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την Κοινή Επιχείρηση «Τσιπ», αποτελώντας κομβικό κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους ημιαγωγούς. Υπό την καθοδήγηση της Αντιπροέδρου της Κομισιόν Henna Virkkunen, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πράξης για τα μικροτσίπ (Chips Act 2.0), επιδιώκοντας να κατοχυρώσει την τεχνολογική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.