Τουρκία: Στους 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε χαλυβουργείο

Δεκαέξι νεκροί είναι ο απολογισμός έκρηξης σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη, όταν γερανός έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο

Η εκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, είχε τραγικό απολογισμό δεκαέξι νεκρούς, όπως ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά στο εργοστάσιο.

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Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η έκρηξη συνέβη όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη διάρκεια της χύτευσης υγρού χάλυβα.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες με πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο, καταγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Burası İzmir Aliağa Habaş. 1 saat önce çekilen video. https://t.co/KvPR4v5HvR — ATİLLA (@MuratBal1170530) November 9, 2026

Δεκατέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τρεις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselmiş. Çok geçmiş olsun. #izmir #aliaga #patlama #habaş #sondakika https://t.co/Ehxrr8Vt8U — StbyMazlum1905 (@StbyMali1905) November 9, 2026