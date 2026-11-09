Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στη Σμύρνη- Τρεις νεκροί

Oι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της έκρηξης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία, προκαλώντας πυρκαγιά και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν.

Μετά τον ισχυρό κρότο, ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί υψώθηκαν από το σημείο και έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

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Στο εργοστάσιο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

İzmir’in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda karbondioksit dolum tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre çok sayıda işçi yaralandı, fabrikada mahsur kalan işçilerin olduğu da belirtiliyor. https://t.co/LSWKgKfPhh — Toplumsal Muhalefet (@ToplumsalMht317) November 9, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της έκρηξης.

Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά και να διασφαλιστεί η περιοχή.

SON DAKİKA!

İzmir Aliağa’da bulunan HABAŞ (LPG dağıtım firması) fabrikasında bir patlama meydana geldi. https://t.co/hidiYVjghp — Burak Doğan (@doganburak29) November 9, 2026