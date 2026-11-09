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Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στη Σμύρνη- Τρεις νεκροί

Oι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της έκρηξης

Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στη Σμύρνη- Τρεις νεκροί
09/11/2026, 12:22
TANEA Newsroom
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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία, προκαλώντας πυρκαγιά και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν.

Μετά τον ισχυρό κρότο, ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί υψώθηκαν από το σημείο και έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο εργοστάσιο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της έκρηξης.

Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά και να διασφαλιστεί η περιοχή.

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