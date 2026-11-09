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Το «The Rocky Steps Challenge» στη Φιλαδέλφεια τιμά την εμβληματική ταινία στην 50ή επέτειό της

Το «The Rocky Steps Challenge» στη Φιλαδέλφεια τιμά την εμβληματική ταινία στην 50ή επέτειό της
09/11/2026, 11:55
TANEA Newsroom
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Το Κέντρο Επισκεπτών της Φιλαδέλφεια στην Πενσυλβάνια φιλοξένησε το «The Rocky Steps Challenge» στις 7 Νοεμβρίου.

Στην εμβληματική ταινία του Σιλβέστερ Σταλόνε «Ρόκυ», ο ομώνυμος χαρακτήρας υποτίθεται ότι ανέβηκε τα 72 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή σε περίπου 12 δευτερόλεπτα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 50ή επέτειο της ταινίας.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο το 1976 με το «Ρόκυ» (Rocky), δημιουργώντας έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες όλων των εποχών. Η ταινία δεν ήταν απλώς μια αθλητική δραματική ιστορία, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο θέλησης, επιμονής και υπέρβασης των ανθρώπινων ορίων.

Η εικόνα του Ρόκυ Μπαλμπόα να ανεβαίνει τρέχοντας τα 72 σκαλοπάτια του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφεια και να σηκώνει τα χέρια ψηλά παρέμεινε ανεξίτηλη στην ποπ κουλτούρα. Το έργο τιμήθηκε με 3 Βραβεία Όσκαρ —ανάμεσα στα οποία και Καλύτερης Ταινίας— καθιερώνοντας τον Σταλόνε ως έναν από τους μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ και μετατρέποντας την ιστορία του «Ιταλικού Σταλονιού» σε διαχρονικό σημείο αναφοράς.

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Σιλβέστερ Σταλόνε

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