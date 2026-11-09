«Το πνεύμα της θα επιβιώσει σαν ένας καλός ιός»: Κλείνει η ιστορική εφημερίδα Novaya Gazeta, το «παιδί» του Γκορμπατσόφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποβάθμισε τη σημασία του κλεισίματος, κάνοντας λόγο για μέρος μιας «τυπικής διαδικασίας εναλλαγής»

Τίτλους τέλους στη μακρά δημοσιογραφική της πορεία βάζει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η ιστορική ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta, καθώς οι δημοσιογράφοι της ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα γραφεία της στο κέντρο της Μόσχας, μετά την τελευταία συντακτική σύσκεψη.

Η εφημερίδα, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, βάζει τέλος σε μια πολυετή διαδρομή υπό το βάρος των κρατικών πιέσεων και των αυξανόμενων περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου στη Ρωσία.

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The independent Russian newspaper Novaya Gazeta shut down its Moscow newsroom on Monday, ending its work from its longtime office on Potapovsky Lane. 🔗 | https://t.co/RS0N8pMZmo https://t.co/8YeylV51Jb — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) November 9, 2026

Η ίδρυση με τα χρήματα του Νόμπελ Ειρήνης

Η Novaya Gazeta ιδρύθηκε με χρηματοδότηση από τα χρήματα του Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε στον Γκορμπατσόφ το 1990. Για δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, με επίκεντρο την ερευνητική δημοσιογραφία και την κριτική στην εξουσία.

Παρά την εντεινόμενη λογοκρισία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η εφημερίδα συνέχισε να λειτουργεί. Ωστόσο, στα τέλη Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να κλείσει, καθώς χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας», ενώ οι τράπεζες διέκοψαν τη διεκπεραίωση δωρεών από αναγνώστες, οι οποίες αποτελούσαν βασική πηγή χρηματοδότησής της.

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Η διεύθυνση της εφημερίδας απέδωσε την εξέλιξη σε μια κρατική εκστρατεία πιέσεων, η οποία, όπως υποστήριξε, κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της δημοσιογραφικής δραστηριότητας. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στα γραφεία της Novaya Gazeta όσο και στην κατοικία του διευθυντή της, ενώ έμπειρος δημοσιογράφος της βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, εν αναμονή της δίκης του.

Novaya Gazeta – one of Russia’s most well-known independent news outlets – will shut its doors on Monday due to the current security situation. Editor-in-chief Sergei Sokolov says the Russian constitution is being mocked and the people have no access to real information. Sky’s Moscow correspondent @IvorBennett speaks to Sokolov ahead of the paper’s closure. 🔗 https://t.co/a9Y0HDM7kT — Sky News (@SkyNews) November 8, 2026 Διαφήμιση

Την αδυναμία προστασίας των δημοσιογράφων από τις πιέσεις είχε επισημάνει τον περασμένο μήνα ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας, Ντμίτρι Μουράτοφ, σε εκδήλωση στο Λονδίνο.

«Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι εμείς, που προϊστάμεθα συντακτικών ομάδων, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Μουράτοφ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2021, το οποίο μοιράστηκε με τη δημοσιογράφο από τις Φιλιππίνες Μαρία Ρέσα. Αφιέρωσε τη διάκριση σε έξι συναδέλφους του που δολοφονήθηκαν, μεταξύ των οποίων η ερευνήτρια δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια, η οποία είχε καλύψει τους πολέμους της Ρωσίας στην Τσετσενία.

Η στάση του Κρεμλίνου και οι κατηγορίες για αντιρωσική ρητορική

Το Κρεμλίνο έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ορισμένοι περιορισμοί στην ενημέρωση είναι αναγκαίοι, επικαλούμενο την αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο χαρακτηρίζει «υπαρξιακό αγώνα».

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Την ίδια ώρα, ορισμένοι στρατιωτικοί bloggers έχουν κατηγορήσει τη Novaya Gazeta ότι προωθεί συστηματικά αντιρωσική ρητορική. Η εφημερίδα έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποβάθμισε τη σημασία του κλεισίματος, κάνοντας λόγο για μέρος μιας «τυπικής διαδικασίας εναλλαγής», στο πλαίσιο της οποίας ορισμένα μέσα ενημέρωσης διακόπτουν τη λειτουργία τους και νέα εμφανίζονται σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού.

«Το πνεύμα της θα επιβιώσει σαν ένας καλός ιός»

Τις τελευταίες ώρες της δημοσιογραφικής της διαδρομής καταγράφει και η ίδια η Novaya Gazeta, μέσα από εκτενές δημοσίευμα στον ιστότοπό της. Σε αυτό περιγράφονται οι προσπάθειες των εργαζομένων να συγκεντρώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να αποχωρήσουν από τα γραφεία της εφημερίδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η έμπειρη δημοσιογράφος Ιρίνα Βορομπιόβα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρακαταθήκη του μέσου θα παραμείνει ζωντανή, παρά το κλείσιμό του.

«Ούτε καν μια πυρηνική έκρηξη δεν θα μπορούσε να το καταστρέψει. Θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα σε όλους όσοι υπήρξαν κομμάτι της», ανέφερε, παρομοιάζοντας το πνεύμα της εφημερίδας με έναν «καλό ιό».