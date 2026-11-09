Σύνοδος των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι: Στο επίκεντρο τα μέτωπα Ιράν και Ουκρανίας

Η σύνοδος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας

Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7), σε μια σύνοδο που πραγματοποιείται στον απόηχο της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να διαπιστώσουν εάν το εκλογικό αποτέλεσμα θα επηρεάσει την προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις του με τους στενότερους διεθνείς εταίρους των ΗΠΑ.

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Europe to press US on Ukraine peace and Iran at Paris G7 ministers talks

➡️ https://t.co/iGD3VIa502 https://t.co/4QZwRFsi7b — FRANCE 24 English (@France24_en) November 9, 2026

Σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες χωρών της G7, η νίκη των Δημοκρατικών ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, οι ίδιοι προειδοποιούν ότι δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο ο Τραμπ παραμένει στην προεδρία.

Η σύνοδος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του για πρώτη φορά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ρούμπιο θεωρείται, παράλληλα, πιθανός υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028.

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Departing for France to attend the @G7 Foreign Ministers’ Meeting. Global security demands decisive action, and the United States will press for greater burden sharing from our partners to address global crises and counter instability worldwide. https://t.co/anTfEXNSh0 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 8, 2026

Στην G7 συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, ενώ στις εργασίες της συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη σύνοδο θα λάβουν μέρος επίσης υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Ουκρανία: Στο επίκεντρο της G7 οι συνομιλίες με τη Ρωσία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών, με τη σύνοδο της G7 να πραγματοποιείται λίγο πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι.

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Στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταβαίνουν επίσης αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Οι διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων για τη διαχείριση του πολέμου είναι εμφανείς. Ενδεικτική ήταν η παρέμβαση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, στις 5 Νοεμβρίου, όταν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί από τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Η Μελόνι υποστήριξε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις ξεχωριστές διπλωματικές πρωτοβουλίες και να συμφωνήσουν στον ορισμό ενός κοινού εκπροσώπου και στη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής. Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και τις συζητήσεις στο Παρίσι.

Demain, deux jours d’échanges entre les ministres des Affaires étrangères du @G7 et leurs partenaires. Διαφήμιση Plusieurs sessions de travail au programme, dont les crises et défis internationaux, l’intelligence artificielle, les enjeux politiques régionaux au Moyen-Orient, et le soutien à l’Ukraine. 🌍 Des séquences à suivre et à retrouver sur les réseaux @francediplo — France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) November 8, 2026

Η ρωσική στρατηγική και οι ελλείψεις στην ουκρανική αεράμυνα

Οι διπλωμάτες περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο. Παρότι οι γραμμές έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, περιορίζοντας τις πιθανότητες σημαντικών εδαφικών προόδων, η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η Μόσχα στοχεύει συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, επιδιώκοντας να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ελλείψεις σε πυραύλους Patriot και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αποτελούν το σοβαρότερο πρόβλημα για το Κίεβο.

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Ένας από τους βασικούς στόχους της συνόδου είναι, επομένως, η διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία, αλλά και η κινητοποίηση πρόσθετης στρατιωτικής, οικονομικής και ενεργειακής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ιράν και Λίβανος στην ατζέντα – Οι διαφωνίες Γαλλίας και ΗΠΑ

Σημαντική θέση στις συνομιλίες αναμένεται να έχει και το Ιράν. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην G7 έχουν εκφράσει επανειλημμένα τις επιφυλάξεις τους για τον πόλεμο, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη περαιτέρω στρατιωτική δράση της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση αντί να συμβάλει στην επίλυσή της.

Παράλληλα, οι συνομιλίες ενδέχεται να αναδείξουν τις διαφορές μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον για τον Λίβανο.

Η Γαλλία πιέζει για την έναρξη διαβουλεύσεων με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας υπό την υποστήριξη του ΟΗΕ, το οποίο θα αντικαταστήσει την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), καθώς η αποστολή της ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Παρίσι έχει προτείνει διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων και τη συγκρότηση μιας γαλλοϊταλικής διεθνούς δύναμης.