Κόσμος

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα κοντά στην προεδρική κατοικία – Προσωρινό lockdown

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα κοντά στην προεδρική κατοικία – Προσωρινό lockdown
09/11/2026, 17:33
TANEA Newsroom
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2 λεπτά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα στο πάρκο Lafayette Square, ακριβώς βόρεια της προεδρικής κατοικίας, με αποτέλεσμα να επιβληθεί προσωρινός περιορισμός πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας).

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service), η οποία έδωσε εντολή στους περισσότερους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο να μετακινηθούν σε εσωτερικούς χώρους και να παραμείνουν εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα X, κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να δείχνει το όχημα το οποίο προσέκρουσε σε πινακίδα μέσα στο πάρκο Lafayette Square.

Το συγκεκριμένο πάρκο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου και αποτελεί ένα από τα σημεία που βρίσκονται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η πρόσκρουση ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή εάν ο οδηγός ενήργησε σκόπιμα.

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