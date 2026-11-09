Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα κοντά στην προεδρική κατοικία – Προσωρινό lockdown

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα στο πάρκο Lafayette Square, ακριβώς βόρεια της προεδρικής κατοικίας, με αποτέλεσμα να επιβληθεί προσωρινός περιορισμός πρόσβασης για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας).

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service), η οποία έδωσε εντολή στους περισσότερους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο να μετακινηθούν σε εσωτερικούς χώρους και να παραμείνουν εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα X, κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να δείχνει το όχημα το οποίο προσέκρουσε σε πινακίδα μέσα στο πάρκο Lafayette Square.

Unclear what happened but someone just drove into a sign on the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard when they got out of their car. https://t.co/Mwcrk4klQn — Martin Austermuhle (@maustermuhle) November 9, 2026

Το συγκεκριμένο πάρκο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου και αποτελεί ένα από τα σημεία που βρίσκονται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η πρόσκρουση ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή εάν ο οδηγός ενήργησε σκόπιμα.