Σώθηκε από θαύμα: Πιανίστας κρουαζιερόπλοιου επέζησε εννέα ώρες στη θάλασσα

Ένας πιανίστας του κρουαζιερόπλοιου της Royal Caribbean σώθηκε από θαύμα, όταν δύο ψαράδες τον εντόπισαν να επιπλέει στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 32 χιλιόμετρα από τις ακτές της Καλιφόρνιας. Ο άνδρας, ο οποίος είχε πέσει στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το The Guardian.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, ο πιανίστας εκτιμάται ότι παρέμεινε στο νερό για περίπου εννέα ώρες, προτού εντοπιστεί από τους Σον Νόρτον και Γκραντ Γκάρετ. Οι δύο άνδρες επέστρεφαν με το αλιευτικό τους από εκδρομή για ψάρεμα κοντά στο νησί Καταλίνα, όταν αντιλήφθηκαν τον ναυαγό και έσπευσαν να τον περισυλλέξουν.



Όταν συνήλθε, ο διασωθείς τούς συστήθηκε ως πιανίστας στο 14 καταστρωμάτων κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas της Royal Caribbean.

«Ευχαριστώ, νόμιζα ότι θα πέθαινα»

«Το μόνο που μου είπε ήταν: “Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πέθαινα”», περιέγραψε ο ένας από τους δύο ψαράδες, αναφερόμενος στις πρώτες στιγμές μετά τη διάσωση.

Αμέσως μετά, το πλήρωμα του αλιευτικού εξέπεμψε σήμα κινδύνου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες διάσωσης του Newport Beach, οι οποίες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Τάγματος, Άνταμ Γιασέντα, στο CBS, ο άνδρας εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 15 έως 20 μιλίων από την ακτή, ουσιαστικά «στη μέση του ωκεανού».

Καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του ενδέχεται να έπαιξαν οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες του νερού. Ο Σον Νόρτον εκτίμησε ότι οι συνθήκες αυτές συνέβαλαν στο να αντέξει ο πιανίστας τόσες ώρες στη θάλασσα.

«Είχαμε αυτή την τρελή χρονιά, με ένα ακραίο Ελ Νίνιο. Αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν πιθανότατα στο νερό για περίπου 10 ώρες, αλλά η θερμοκρασία του ήταν 21 βαθμοί Κελσίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μια οποιαδήποτε άλλη χρονιά, δεν θα είχε καμία πιθανότητα να επιβιώσει».

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εργαζόμενος έπεσε στη θάλασσα από το κρουαζιερόπλοιο. Από την πλευρά της, η Royal Caribbean επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του εργαζομένου και του παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη μετά την τραυματική περιπέτειά του.