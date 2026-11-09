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Ρωσία: Πέντε νεκροί εξαιτίας πληγμάτων από ουκρανικά drones

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους.

Εκτόξευση πυραύλου Ουκρανία

Ουκρανικός στρατιωτικός εκτοξευτής εκτοξεύει πύραυλο σε χιονισμένο τοπίο, σχετικό με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

09/11/2026, 22:46
TANEA Newsroom
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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους.

Στην κοινότητα Ζοζούλι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ ένα ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον θάνατο δύο επιβαινόντων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επίσης πως ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, με απολογισμό τρεις νεκρούς και έναν τραυματία.

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επικαιρότητα Ουκρανία Ουκρανικά drones Ρωσία

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