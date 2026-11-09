Ρατσιστικό παραλήρημα φοιτητριών στο Μισισίπι: Έκαναν τις «μαϊμούδες» έξω από τα σπίτια μαύρων συμφοιτητών τους

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Μισισίπι δήλωσε στη New York Post ότι το ίδρυμα έχει γνώση του βίντεο και ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μισισίπι των ΗΠΑ βίντεο που καταγράφει λευκές φοιτήτριες να περνούν έξω από το διαμέρισμα μαύρων συμφοιτητριών τους και να κάνουν ήχους και κινήσεις που παραπέμπουν σε μαϊμούδες.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από μία από τις φοιτήτριες που δέχθηκαν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, την Τζακίρα Μέτκαλφ, και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές.

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Στα πλάνα εμφανίζονται νεαρές γυναίκες, φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Μισισίπι, να περνούν μπροστά από το διαμέρισμα και να σταματούν για να μιμηθούν ήχους μαϊμούδων.

Η πρώτη χτυπά το στήθος της και βγάζει αντίστοιχους ήχους, ενώ μια δεύτερη επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά μπροστά στην κάμερα του κουδουνιού της εισόδου.

Η ανάρτηση στο TikTok και οι αντιδράσεις

«Τι έχουμε να πούμε γι’ αυτό;», έγραψε η Μέτκαλφ στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο. Σε σχόλιό της στην πλατφόρμα διευκρίνισε ότι οι γυναίκες που καταγράφονται στα πλάνα είναι γειτόνισσές της από το διαμέρισμα του επάνω ορόφου.

Το βίντεο αναδημοσίευσε και μια γυναίκα που δήλωσε ότι είναι μητέρα μιας από τις μαύρες φοιτήτριες που έγιναν στόχος. Η ίδια υποστήριξε ότι το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στη διοίκηση του πανεπιστημίου.

«Θέλουμε απαντήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά που καταγράφεται στο βίντεο «αηδιαστική και απαράδεκτη».

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«Το πανεπιστήμιο υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε η μητέρα.

Η αντίδραση του Πανεπιστημίου του Μισισίπι

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Μισισίπι δήλωσε στη New York Post ότι το ίδρυμα έχει γνώση του βίντεο και ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, καταδίκασε τις «προσβλητικές, οδυνηρές και απαράδεκτες συμπεριφορές» που καταγράφονται στα πλάνα.

Όπως ανέφερε, το πανεπιστήμιο έχει ήδη επικοινωνήσει με τις φοιτήτριες που έγιναν στόχος, προκειμένου να τους παράσχει πληροφορίες, διαθέσιμους πόρους και υποστήριξη.

«Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες μας και θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας», κατέληξε ο εκπρόσωπος.