Πολωνία: Χιλιάδες πολίτες σε βουβή πορεία στη μνήμη των νεκρών της Κρακοβίας – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 24χρονο μακελάρη

Ο δράστης σκότωσε την οικογένειά του και ταξίδεψε 150 χιλιόμετρα για να θερίσει τους περαστικούς στην Κρακοβία - Είχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, χιλιάδες πολίτες, μαζί με την πολιτική ηγεσία της Πολωνίας, πλημμύρισαν το βράδυ της Δευτέρας τους δρόμους της Κρακοβίας σε μια βουβή πορεία, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της πρωτοφανούς ένοπλης επίθεσης που συγκλόνισε τη χώρα το περασμένο Σάββατο.

Η μαζική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του 24χρονου δράστη Μίχαλ Οξίνσκι, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, έχοντας προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην ιστορική κεντρική πλατεία της πόλης, αλλά και τα δολοφονημένα σώματα των γονιών και της αδελφής του στο πατρικό τους σπίτι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η βουβή πορεία στους δρόμους της Κρακοβίας, η οποία ακολούθησε τη διαδρομή που έκανε ο δράστης σπέρνοντας τον θάνατο, αποτέλεσε μια σπάνια στιγμή ενότητας για την κατά τα άλλα εξαιρετικά διχασμένη πολιτική σκηνή της χώρας. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, παρά τις έντονες πολιτικές τους διαφωνίες, περπάτησαν δίπλα-δίπλα, στέλνοντας μήνυμα εθνικής ομοψυχίας.

«Για την Πολωνία, αυτό είναι πάντα ένα σημάδι ελπίδας: Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, όμως είμαστε ακόμα ικανοί να συνεργαζόμαστε, να κάνουμε διάλογο και να αναζητούμε όσα μας ενώνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, προσθέτοντας πως η χώρα δείχνει αλληλεγγύη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Οι πολίτες άναψαν εκατοντάδες κεριά στα σημεία όπου έχασαν τη ζωή τους οι άτυχοι περαστικοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η 53χρονη διακεκριμένη ζωγράφος Ιζαμπέλα Βόζνα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που είχε εγκαινιάσει την έκθεσή της μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Φρικιαστικό οικογενειακό δράμα

Οι αποκαλύψεις γύρω από την ταυτότητα και τη δράση του 24χρονου Μίχαλ Οξίνσκι προκαλούν ανατριχίλα.

Ο νεαρός, φορώντας στρατιωτική περιβολή και αλεξίσφαιρο γιλέκο, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με ημιαυτόματα όπλα AR-15. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η δολοφονική του μανία είχε ξεκινήσει νωρίτερα, από το σπίτι της οικογένειάς του στο Οστρόβιετς Σβιετοκρίσκι, όπου οι αρχές εντόπισαν νεκρούς τους γονείς του και την αδελφή του Μαγκνταλένα, προτού ο ίδιος ταξιδέψει 150 χιλιόμετρα για να ολοκληρώσει το λουτρό αίματος.

Στο σπίτι και στο όχημά του βρέθηκαν συνολικά έντεκα όπλα και εκατοντάδες σφαίρες, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του διέθεταν νόμιμες άδειες οπλοκατοχής, γεγονός που αναγκάζει τώρα την κυβέρνηση να επανεξετάσει ριζικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Διαφήμιση

Μυστήριο τα κίνητρα

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των κινήτρων του δράστη, εξετάζοντας τα ηλεκτρονικά του αρχεία και τα σύμβολα που έφερε στα ρούχα του. Αν και αρχικά υπήρξαν κυβερνητικές αναφορές για πιθανή επιρροή από ακροδεξιές ιδεολογίες, οι επίσημες δηλώσεις έγιναν πιο προσεκτικές. Στο δωμάτιό του βρέθηκε η κίτρινη σημαία Γκάντσντεν με έναν κροταλία και το σύνθημα «Μην με πατάς» (“Don’t tread on me”), η οποία συνδέεται ιστορικά με την Αμερικανική Επανάσταση και πρόσφατα συνδέθηκε με την συντηρητική δεξιά, χωρίς όμως να αποτελεί απαραίτητα ένδειξη εξτρεμισμού.

Από την πλευρά της, η συντηρητική αντιπολίτευση, μέσω του ηγέτη του κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με την ακροδεξιά, κάνοντας λόγο για «κατάφωρο ψεύδος». Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Βαλντεμάρ Ζούρεκ να ζητά αυτοσυγκράτηση και να τονίζει πως οι αρχές θα εξακριβώσουν αν ο 24χρονος έδρασε μόνος ή αν είχε καθοδήγηση από κάποια ομάδα.

Διαφήμιση

Ήρωες αστυνομικοί

Το μακελειό θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν δεν υπήρχε η άμεση και ηρωική επέμβαση δύο νεαρών αστυνομικών, του Γιάκουμπ Κούλικ και του Αρτούρ Μοράνσκι.

Οι δύο αστυνομικοί, που περιπολούσαν στην περιοχή, έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά από την πρώτη κλήση και καταδίωξαν τον δράστη, δεχόμενοι καταιγισμό πυρών. Παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκαν σοβαρά, συνέχισαν να μάχονται, με τον Κούλικ να πυροβολεί ακόμη και αφού είχε δεχτεί σφαίρα στο στήθος, καταφέρνοντας τελικά να εξουδετερώσουν τον δράστη.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξήρε την αυτοθυσία τους, αποκαλύπτοντας πως οι πρώτες λέξεις του Μοράνσκι μόλις συνήλθε στο νοσοκομείο ήταν: «Είναι ζωντανός ο Κούμπα;», αναφερόμενος στον συνάδελφό του.

Η πολωνική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί συγκεντρώνοντας πάνω από έξι εκατομμύρια ζλότι για τη στήριξη των οικογενειών τους, ενώ ο δήμαρχος της Κρακοβίας ανακοίνωσε πως θα ανακηρυχθούν επίτιμοι δημότες.