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«Πλάκα έκανα»: Ο Τραμπ δεν σκοπεύει να διορίσει τον CEO του UFC εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου

Ο Γουάιτ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αν και, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση θα αφορά «άλλους λόγους».

«Πλάκα έκανα»: Ο Τραμπ δεν σκοπεύει να διορίσει τον CEO του UFC εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου

President Donald Trump shakes hands with UFC president and CEO Dana White at an event at the Red Rock Resort in Las Vegas, Wednesday, Aug. 5, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

09/11/2026, 12:57
TANEA Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι αστειευόταν όταν ανακοίνωσε πως προσφέρει στον επικεφαλής του UFC (Ultimate Fighting Championship), Ντέινα Γουάιτ, τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γνωστοποιήσει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι πρότεινε στον Γουάιτ να αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα.

«Ο Ντέινα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, την Κυριακή, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για πραγματική πρόταση, αλλά για ένα αστείο.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης όπου αστειευόμουν και μετά οι άνθρωποι λένε: “Ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα”», ανέφερε.

«Θα σας πω ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντέινα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντέινα. Είναι σπουδαίος», πρόσθεσε.

Στην αρχική ανάρτησή του, ο Τραμπ είχε περιγράψει τον Γουάιτ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του UFC για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ως έναν «σκληρό μαχητή και πολεμιστή».

Είχε, μάλιστα, προτείνει να πλαισιωθεί από νυν και πρώην πρωταθλητές του UFC, οι οποίοι θα αναλάμβαναν καθήκοντα βοηθών του, υποστηρίζοντας ότι θα χρειάζονταν για να «μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράφρονα Αριστερά».

Ο Γουάιτ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αν και, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση θα αφορά «άλλους λόγους».

Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες. Κατά τη σύντομη θητεία της πραγματοποίησε μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, με αφορμή τα 80ά γενέθλιά του, ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, το οποίο διοργανώθηκε από το UFC.

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UFC ΝΤΕΙΝΑ ΓΟΥΑΙΤ Ντόναλντ Τραμπ

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