«Πλάκα έκανα»: Ο Τραμπ δεν σκοπεύει να διορίσει τον CEO του UFC εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου

Ο Γουάιτ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αν και, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση θα αφορά «άλλους λόγους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι αστειευόταν όταν ανακοίνωσε πως προσφέρει στον επικεφαλής του UFC (Ultimate Fighting Championship), Ντέινα Γουάιτ, τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γνωστοποιήσει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι πρότεινε στον Γουάιτ να αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα.

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«Ο Ντέινα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

President Trump on offering Dana White the job of White House Press Secretary: “I was only kidding.” https://t.co/LRzM2bIrNr — CSPAN (@cspan) November 9, 2026

Ωστόσο, την Κυριακή, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για πραγματική πρόταση, αλλά για ένα αστείο.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης όπου αστειευόμουν και μετά οι άνθρωποι λένε: “Ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα”», ανέφερε.

«Θα σας πω ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντέινα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντέινα. Είναι σπουδαίος», πρόσθεσε.

Στην αρχική ανάρτησή του, ο Τραμπ είχε περιγράψει τον Γουάιτ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του UFC για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ως έναν «σκληρό μαχητή και πολεμιστή».

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Είχε, μάλιστα, προτείνει να πλαισιωθεί από νυν και πρώην πρωταθλητές του UFC, οι οποίοι θα αναλάμβαναν καθήκοντα βοηθών του, υποστηρίζοντας ότι θα χρειάζονταν για να «μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράφρονα Αριστερά».

From the UFC Octagon to the White House briefing room? President Trump says he’s offered longtime friend and UFC CEO Dana White the press secretary job, though it’s unclear whether the president is serious about the offer or joking around. But that’s not all. Trump also wants White to bring a team of professional fighters along as assistants. “We need these people to defend us against the Lunatic Left,” Trump writes, naming several UFC stars in his Truth Social announcement. There’s no indication White is actually considering the position, but the two have a decades-long friendship that adds another layer to the unusual proposal. Διαφήμιση See how their relationship began: https://t.co/am7mkW7iWl — Fox News (@FoxNews) November 7, 2026

Ο Γουάιτ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αν και, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση θα αφορά «άλλους λόγους».

Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες. Κατά τη σύντομη θητεία της πραγματοποίησε μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, με αφορμή τα 80ά γενέθλιά του, ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, το οποίο διοργανώθηκε από το UFC.