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«Πιστεύει κανείς ότι ήταν αδιάβλητες;» – Ο Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών

«Πιστεύει κανείς ότι ήταν αδιάβλητες;» – Ο Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών

US President Donald Trump speaks on the day the final steel beam goes into the ballroom, at the White House in Washington, DC, US, November 4, 2026. REUTERS/Evan Vucci

09/11/2026, 17:33
TANEA Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τη Δευτέρα την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας και θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν η ψηφοφορία ήταν πράγματι αδιάβλητη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόκλιση των δημοσκοπήσεων από τα τελικά αποτελέσματα, ενώ αμφισβήτησε και τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων.

«Πώς γίνεται οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω;;; Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαζικές καταμετρήσεις ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, που ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, όσοι κι αν πήγαν να ψηφίσουν. Όλα εξαρτώνται από τα μηχανήματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από τους ίδιους τους ψηφοφόρους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο Τραμπ επανήλθε στις αιχμές του, διερωτώμενος: «Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν αδιάβλητες;».

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αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές Ντόναλντ Τραμπ

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