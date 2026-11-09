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«Ο οδηγός ήταν μέθυσος»: Τραγωδία στην Ινδία – Λεωφορείο με 60 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα, τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τουλάχιστον τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες επιβαίνοντες τραυματίστηκαν

«Ο οδηγός ήταν μέθυσος»: Τραγωδία στην Ινδία – Λεωφορείο με 60 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα, τουλάχιστον τρεις νεκροί
09/11/2026, 08:33
TANEA Newsroom
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Σε εφιάλτη μετατράπηκε το ταξίδι της επιστροφής για δεκάδες οικογένειες στην Ινδία, όταν επιβατικό λεωφορείο με 50 έως 60 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του στον ταχείας κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομο Agra-Lucknow, ανατράπηκε και έπεσε σε χαράδρα.

Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι δραματικός, καθώς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Ρατζαστάν με προορισμό το Μπιχάρ, μεταφέροντας εργαζόμενους που ταξίδευαν για να βρεθούν στα σπίτια τους ενόψει θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Αμόρφη μάζα σιδηρικών το λεωφορείο

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους επιζώντες να καλούν σε βοήθεια μέσα από τη χαράδρα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και εξειδικευμένα κλιμάκια της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών έσπευσαν στην περιοχή και χρειάστηκε να κόψουν τις παραμορφωμένες λαμαρίνες για να απεγκλωβίσουν τραυματίες και σορούς.

Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες των επιζώντων προκαλούν οργή, καθώς ορισμένοι κάνουν λόγο για επικίνδυνους ελιγμούς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ από τον οδηγό, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προηγήθηκε σκάσιμο ελαστικού. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν κατεπείγουσα έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

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δυστύχημα με λεωφορείο Ινδία

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