«Ο οδηγός ήταν μέθυσος»: Τραγωδία στην Ινδία – Λεωφορείο με 60 επιβάτες έπεσε σε χαράδρα, τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τουλάχιστον τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες επιβαίνοντες τραυματίστηκαν

Σε εφιάλτη μετατράπηκε το ταξίδι της επιστροφής για δεκάδες οικογένειες στην Ινδία, όταν επιβατικό λεωφορείο με 50 έως 60 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του στον ταχείας κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομο Agra-Lucknow, ανατράπηκε και έπεσε σε χαράδρα.

Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι δραματικός, καθώς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

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Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Ρατζαστάν με προορισμό το Μπιχάρ, μεταφέροντας εργαζόμενους που ταξίδευαν για να βρεθούν στα σπίτια τους ενόψει θρησκευτικών εκδηλώσεων.

🇮🇳 A passenger bus carrying around 50 to 60 people crashed off a major expressway near Lucknow in northern India, overturning and plunging into a ditch. The bus was traveling from Rajasthan toward Bihar, with many passengers heading home for Chhath celebrations. Indian media report between 1 and 3 people killed and dozens injured, some seriously. Police, firefighters and SDRF rescue teams rushed to the Agra-Lucknow Expressway crash site, cutting into the wreckage to pull passengers out. Passengers have pointed to either a blown tire or possible driver intoxication as the cause, but authorities have not yet confirmed what triggered the crash. Διαφήμιση Διαφήμιση Writer: Sol

https://t.co/sbP7o4RH10 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 9, 2026

Αμόρφη μάζα σιδηρικών το λεωφορείο

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους επιζώντες να καλούν σε βοήθεια μέσα από τη χαράδρα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και εξειδικευμένα κλιμάκια της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών έσπευσαν στην περιοχή και χρειάστηκε να κόψουν τις παραμορφωμένες λαμαρίνες για να απεγκλωβίσουν τραυματίες και σορούς.

Lucknow News: लखनऊ में एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर बड़ा सड़क हादसा, 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत #Lucknow #Accident https://t.co/0TqVCu6Krl — Times Now Navbharat (@TNNavbharat) November 9, 2026

Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες των επιζώντων προκαλούν οργή, καθώς ορισμένοι κάνουν λόγο για επικίνδυνους ελιγμούς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ από τον οδηγό, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προηγήθηκε σκάσιμο ελαστικού. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν κατεπείγουσα έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा: लखनऊ में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी डबल डेकर बस, कई यात्री घायल

#LucknowAgraExpressway #BusAccident #LucknowNews

https://t.co/1zQ8vwo2Eu — HaribhoomiNews (@haribhoomicom) November 9, 2026