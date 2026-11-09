Ο «Κυνηγός Τραπεζών» με το ηλεκτρικό πατίνι – Συνελήφθη στα Τίρανα μετά από 28 χτυπήματα στην Ελλάδα

Συνελήφθη στην Αλβανία ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστός και ως Άλμπερτ Ντούκα, ο οποίος κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα των Τιράνων, μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Η συνολική λεία από τις δύο επιθέσεις υπολογίζεται σε περίπου 75.000 ευρώ. Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τις ελληνικές Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.

Ο 50χρονος, με καταγωγή από τον Αυλώνα, εντοπίστηκε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών». Οι έρευνες των αλβανικών Αρχών τον συνέδεσαν με δύο ένοπλες ληστείες που σημειώθηκαν στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2026, σε υποκαταστήματα τραπεζών στην περιοχή «Κομούνα ε Παρισίτ», στην αλβανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του αξιοποιήθηκαν ειδικές ερευνητικές μέθοδοι, σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα αναγνώρισης, καθώς και η ανάλυση των ρούχων που φέρεται να φορούσε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

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Η ληστεία με το ηλεκτρικό πατίνι

Η πιο πρόσφατη ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:45 το πρωί. Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και φορώντας κράνος μοτοσικλέτας έφτασε στο τραπεζικό υποκατάστημα με ηλεκτρικό πατίνι. Στα χέρια του κρατούσε αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο.

Αφού εισήλθε στο κατάστημα, κλείδωσε την πόρτα, εμποδίζοντας την έξοδο των πολιτών που βρίσκονταν στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, απείλησε με το όπλο τον υπάλληλο ασφαλείας και κατευθύνθηκε προς το ταμείο, ζητώντας από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα.

Ο δράστης απέσπασε περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα και εγκατέλειψε το σημείο, διαφεύγοντας με το ηλεκτρικό πατίνι.

Η συγκεκριμένη επίθεση δεν ήταν η πρώτη. Στις 2 Ιουνίου είχε προηγηθεί ένοπλη ληστεία σε διαφορετικό τραπεζικό υποκατάστημα της ίδιας περιοχής, από την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 15.000 ευρώ.

Η εμπλοκή σε υπόθεση 28 ληστειών τραπεζών στην Ελλάδα

Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται και στο παρελθόν του 50χρονου στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει το αλβανικό μέσο Shqiptarja.com, ο Ντούκα είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να είχε πραγματοποιήσει συνολικά 28 ληστείες τραπεζών στη χώρα μας.

Οι αλβανικές Αρχές φέρονται να τον παρακολουθούσαν για αρκετές ημέρες, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 50χρονος διέμενε στον Αυλώνα, αλλά είχε μισθώσει και κατοικία στα Τίρανα, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο. Η σύζυγός του, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εργάζεται σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Αλβανία.

Τα ευρήματα μετά τη σύλληψη

Ο Ντούκα συνελήφθη κοντά στην οδό Κοσοβάρων, στα Τίρανα. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 8.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ενδύματα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν στις δύο ληστείες.

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, δήλωσε ότι η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή χάρη στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου, παρά τις προσπάθειές του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Τη σύλληψη χαιρέτισε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χρήση μάσκας δεν αρκεί για να εξασφαλίσει σε κάποιον την αποφυγή της σύλληψης.

Οι έρευνες των αλβανικών Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι δύο ληστείες και να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την εμπλοκή του 50χρονου.

Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë Oliger Torba, konferencë për median https://t.co/xljP38m6yY https://t.co/GRyrI6gqSy — Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) November 9, 2026