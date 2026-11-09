Ο γιος του Σβαρτσενέγκερ στην πρώτη 5άδα του επαγγελματικού του ντεμπούτο στο bodybuilding

Ο 29χρονος Τζόζεφ Μπαένα, γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στην κατηγορία Classic Physique Open, στον διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνια.

Αν και αυτή ήταν η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση, είχε ήδη συμμετάσχει σε δύο άλλους αγώνες: τον Μάρτιο στο Ντένβερ, όπου κατέκτησε πρωτιές, και τον Απρίλιο στην Κορόνα της Καλιφόρνια, όπου κέρδισε τον τίτλο και την επαγγελματική του κάρτα.

Ο ίδιος απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του 79χρονου πατέρα του και επτά φορές πρωταθλητή Mr. Olympia, ο οποίος αποτέλεσε την αφορμή να αγαπήσει τη γυμναστική από τα φοιτητικά του χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα τον καθοδηγεί και τον παρακινεί στις προπονήσεις.

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