Nvidia: Βουτιά στη μετοχή μετά το σκάνδαλο με την υπερκατάσκοπο

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Nvidia τη Δευτέρα (9/11), καταγράφοντας πτώση περίπου 5%, μετά την παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, αλλά και την ανακοίνωση της εταιρείας ότι διερευνά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύμφωνα με το CNN, οι εξελίξεις προκαλούν νέα αναταραχή γύρω από τον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται υπό πίεση, εξαιτίας των αυξανόμενων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα για πιθανή ανάμειξη ξένων μυστικών υπηρεσιών

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι εξετάζει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Jensen Huang ενδέχεται να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η εταιρεία διευκρίνισε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει μέχρι στιγμής λόγους να πιστεύει πως διακυβεύθηκαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή εταιρικά απόρρητα.

«Παρότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι διακυβεύθηκε η εθνική ασφάλεια ή ότι αποκαλύφθηκαν μυστικά της Nvidia, η έρευνά του θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης της Nvidia στην παγκόσμια αγορά προηγμένων ημιαγωγών και των αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στον τεχνολογικό τομέα.

Πτώση 5% παρά το ανοδικό άνοιγμα της Wall Street

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 5% τη Δευτέρα, την ώρα που οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με άνοδο. Ο Dow Jones, ο S&P 500 και ο Nasdaq κινήθηκαν ανοδικά στο άνοιγμα, με τον τεχνολογικό Nasdaq να ενισχύεται κατά 2,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το CNN.

Ωστόσο, η Nvidia κινήθηκε αντίθετα από τη γενικότερη τάση της αγοράς, συνεχίζοντας την πρόσφατη πτωτική της πορεία.

Η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει περισσότερο από το 20% της αξίας της σε σύγκριση με το υψηλό που κατέγραψε πριν από έναν μήνα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα εξανεμίστηκαν και τα κέρδη της από την αρχή του έτους.

Ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενου προβληματισμού στη Wall Street για το κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διατηρήσουν τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την Πέμπτη (5/11), ο Nasdaq Composite έκλεισε σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 10% από το υψηλό του προηγούμενου μήνα.

Η Nvidia βρίσκεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής ανόδου που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI.

Ο Jensen Huang έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, με τις εκτιμήσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις του να επηρεάζουν σημαντικά τις προσδοκίες των επενδυτών.