Μακελειό στην Κρακοβία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 24χρονος δράστης της σφαγής

Ο 24χροος ένοπλος που είχε σκορπίσει τον θάνατο στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας στην Πολωνία το περασμένο Σάββατο, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Η αιματηρή επίθεση, κατά την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αποτελεί ένα σπάνιο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών για τα δεδομένα της χώρας και έχει προκαλέσει έντονο σοκ στην πολωνική κοινωνία.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ήρθαν αντιμέτωποι με τον δράστη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο ένοπλος πυροβολήθηκε μέσα σε διάστημα τριών λεπτών από την έναρξη της επίθεσης, γεγονός που, όπως εκτιμούν αξιωματούχοι, απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία.

Βίντεο που επαλήθευσε η ομάδα BBC Verify καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία αστυνομικός πλησιάζει τον δράστη, ο οποίος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, και πυροβολεί αρκετές φορές εναντίον του. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πέφτει επίσης στο έδαφος, τραυματισμένος από τρεις σφαίρες. Σημειώνεται ότι ο ήρωας αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

New angle of the seriously wounded Polish policeman firing at the suspected terrorist in Krakow today. This man is a hero and all of Poland is praying for him. https://t.co/bzrfSd5YfN — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Σε απάντηση, οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, ενώ ανακοινώθηκε εθνικό πένθος.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να σχετίζεται με ακροδεξιά ιδεολογία.

Το προφίλ του δράστη

Ως δράστης φέρεται να είναι ένας 24χρονος Πολωνός, κάτοικος της πόλης Οστρόβιετς, στην επαρχία Σβιεντοκρζίσκι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε προηγούμενες καταδίκες ούτε είχε απασχολήσει τις αρχές.

Διέθετε άδεια οπλοκατοχής και, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πιθανότατα χρησιμοποίησε ένα από τα όπλα για τα οποία είχε λάβει σχετική άδεια.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο 24χρονος φαίνεται πως είχε «πολύ, πολύ ριζοσπαστικές απόψεις» και ήταν «γοητευμένος από ακροδεξιές ιδεολογίες». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας Βουαντισουάφ Κοσινιάκ-Καμές διέψευσε τις πληροφορίες ότι ο δράστης ήταν μέλος του πολωνικού στρατού, τονίζοντας ότι δεν είχε ποτέ σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Ορισμένοι υποστήριξαν πως δεν είχαν παρατηρήσει κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski. Παράλληλα, εξετάζεται εάν έδρασε μόνος του και αν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στη δολοφονία των συγγενών του και την επίθεση στην Κρακοβία.

Σκότωσε την οικογένειά του ενώ κοιμόντουσαν

Ο Μακελάρης δολοφόνησε πρώτα τους γονείς και την αδελφή του, πριν μεταβεί οπλισμένος στο κέντρο της πόλης και ανοίξει πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών σκοτώνοντας έξι ανθρώπους.

Οι τρεις συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές από την έρευνα, ο 53χρονος πατέρας, η 52χρονη μητέρα και η 21χρονη αδελφή του δράστη πιθανότατα δολοφονήθηκαν ενώ κοιμούνταν. Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση της 21χρονης αδελφής του, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Η νεαρή είχε επιστρέψει στο πατρικό της στην Οστρόβιετς για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της.