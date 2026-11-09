Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Ποιες κρίσεις ακολούθησαν μετά τις προειδοποιήσεις – Τι σημαίνουν οι σημερινές προετοιμασίες

Από τις οδηγίες προστασίας απέναντι σε μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου μέχρι τα σημερινά κιτ έκτακτης ανάγκης, οι κυβερνήσεις πολλών χωρών έχουν επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες να αναλάβουν μέρος της ευθύνης για την προσωπική και οικογενειακή τους ασφάλεια.

Στις 22 Οκτωβρίου 2026, η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε την εκστρατεία «Be Ready», ζητώντας από τα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικά αποθέματα τροφίμων και εμφιαλωμένου νερού, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση διακοπής υπηρεσιών.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ είχε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχουν στο σπίτι κονσέρβες και νερό, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αποκάλυψε ότι διατηρεί στο ντουλάπι του φασόλια, σούπες και σνακ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν οι οδηγίες που έχουν δοθεί στους πολίτες για την ετοιμότητα 72 ωρών αναφέρουν ότι είναι απαραίτητο να έχουν προνοήσει για:

Τρόφιμα: Τρόφιμα μακράς διαρκείας που καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα ή με ελάχιστη προετοιμασία.

Νερό: Αποθέματα πόσιμου νερού για κατανάλωση, μαγείρεμα και βασική υγιεινή.

Φωτισμός και θερμότητα: Εναλλακτικές πηγές φωτισμού, θέρμανσης ή ψύξης.

Φάρμακα: Απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και υλικά πρώτων βοηθειών.

Υγιεινή: Είδη προσωπικής υγιεινής και μέσα διαχείρισης απορριμμάτων.

Επικοινωνία: Μέσα πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίας όταν διακόπτονται οι κανονικές υπηρεσίες.

Μετρητά: Ένα μικρό απόθεμα για βασικές αγορές σε περίπτωση διακοπής των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Βασικά είδη συγκεντρωμένα για ενδεχόμενη άμεση εκκένωση.

Η Επιτροπή διευκρινίζει στο παράρτημα του σχετικού εγγράφου της, απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει άμεση απειλή, ότι η προετοιμασία αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος κινδύνων και όχι αντίδραση σε συγκεκριμένη ή άμεση απειλή.

Τα μέτρα στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Η πρακτική της πολιτικής άμυνας δεν είναι καινούργια. Στη Βρετανία, τα πρώτα οργανωμένα μέτρα ενημέρωσης των πολιτών εμφανίστηκαν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Δεκέμβριο του 1914, γερμανικά αερόπλοια Zeppelin βομβάρδισαν τις πόλεις Γκρέιτ Γιάρμουθ και Κινγκς Λιν, στην ανατολική Αγγλία, σκοτώνοντας τέσσερις αμάχους. Τους επόμενους μήνες, οι αρχές άρχισαν να ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς μπορούσαν να αναγνωρίζουν τα εχθρικά αεροσκάφη και πού έπρεπε να αναζητούν καταφύγιο. Οι οδηγίες ήταν απλές: να μπουν στο πλησιέστερο διαθέσιμο κτίριο, κατά προτίμηση σε υπόγειο, να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις και να μην αγγίζουν βόμβες που δεν είχαν εκραγεί.

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Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η προετοιμασία των νοικοκυριών έγινε ακόμη πιο συστηματική. Τον Ιούλιο του 1939, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου, η βρετανική κυβέρνηση διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή χρήση και συντήρηση των αντιασφυξιογόνων μασκών. Είχαν ήδη διανεμηθεί περίπου 40 εκατομμύρια μάσκες στον πληθυσμό, καθώς υπήρχε έντονη ανησυχία ότι η Γερμανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον πόλεων. Το μήνυμα των αρχών ήταν ότι η προσωπική προετοιμασία μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωση.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η βρετανική κυβέρνηση προώθησε επίσης την κατασκευή καταφυγίων σε σπίτια και κήπους. Τα Anderson shelters ήταν μεταλλικές κατασκευές που τοποθετούνταν μέσα στο έδαφος, ενώ τα Morrison shelters έμοιαζαν με ενισχυμένα τραπέζια, κάτω από τα οποία μπορούσαν να προστατευτούν τα μέλη μιας οικογένειας. Οι πολίτες λάμβαναν φυλλάδια με οδηγίες για το πώς να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε ασφαλέστερους χώρους.

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Η πυρηνική απειλή και ο «Μπερτ η Χελώνα»

Η νέα εποχή της πολιτικής προστασίας ξεκίνησε ουσιαστικά το 1949, όταν η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πυρηνική δοκιμή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση μπήκαν σε μια μακρά περίοδο πυρηνικού ανταγωνισμού, με τις κυβερνήσεις να προσπαθούν να εξηγήσουν στους πολίτες πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν σε περίπτωση επίθεσης.

Στις ΗΠΑ, το 1951 δημιουργήθηκε το φυλλάδιο «Duck and Cover», το οποίο εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας. Διανεμήθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το υλικό μεταφέρθηκε και σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ραδιοφωνική εκπομπή και δίσκο. Κεντρικός χαρακτήρας ήταν ο Μπερτ, μια χελώνα που μάθαινε στα παιδιά να σκύβουν και να καλύπτουν το κεφάλι τους όταν υπήρχε προειδοποίηση για πυρηνική επίθεση.

Το 1952 η ταινία προβλήθηκε σε σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι οδηγίες προέβλεπαν ότι τα παιδιά έπρεπε να καλύπτονται για να αποφύγουν αντικείμενα που θα εκτοξεύονταν από την έκρηξη, αλλά και για να περιορίσουν τον κίνδυνο τραυματισμών και εγκαυμάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη της βόμβας υδρογόνου, από το 1952 και μετά, έκανε τις συγκεκριμένες συμβουλές ολοένα λιγότερο αποτελεσματικές απέναντι στην ισχύ των νέων πυρηνικών όπλων.

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Στη Βρετανία, η ανησυχία για την πυρηνική απειλή οδήγησε σε νέες εκστρατείες ενημέρωσης. Το 1957 κυκλοφόρησε φυλλάδιο που περιέγραφε τις επιπτώσεις μιας έκρηξης βόμβας υδρογόνου, ενώ οι πολίτες καλούνταν να δημιουργήσουν έναν προστατευμένο χώρο μέσα στο σπίτι τους. Το 1980 δημοσιοποιήθηκε ευρύτερα το πρόγραμμα «Protect and Survive», το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν μια πυρηνική επίθεση φαινόταν επικείμενη. Το φυλλάδιο συμβούλευε τα νοικοκυριά να διαμορφώσουν ένα δωμάτιο προστασίας, να το ενισχύσουν με βαριά έπιπλα και σακιά με χώμα ή άμμο και να αποθηκεύσουν βασικά είδη, όπως χαρτί υγείας, φακούς, παιχνίδια και περιοδικά.

Σουηδία

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών είναι η Σουηδία.

Η παράδοση ξεκίνησε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το 1943 κυκλοφόρησε το πρώτο σχετικό ενημερωτικό έντυπο, με τίτλο «Αν έρθει ο πόλεμος». Ακολούθησαν νέες εκδόσεις το 1952 και το 1961, οι οποίες διατηρήθηκαν ως μέρος της πολιτικής ενημέρωσης του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

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Το 1991 η διανομή σταμάτησε, καθώς οι αρχές έκριναν ότι το έντυπο είχε πλέον ξεπεραστεί. Ωστόσο, η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας οδήγησαν τη Σουηδία στην επαναφορά της συγκεκριμένης πρακτικής. Το 2018 κυκλοφόρησε νέα έκδοση με τίτλο «Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου», η οποία έφτασε σε περίπου 4,7 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η επόμενη έκδοση κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024. Μέσα σε δύο εβδομάδες, περίπου 5,2 εκατομμύρια νοικοκυριά έλαβαν το νέο φυλλάδιο, το οποίο περιλάμβανε οδηγίες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων, κυβερνοεπιθέσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και εκστρατειών παραπληροφόρησης. Οι πολίτες καλούνταν να έχουν στο σπίτι τρόφιμα μακράς διάρκειας, πόσιμο νερό, φάρμακα, μετρητά, φακούς, μπαταρίες και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Η σουηδική κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για τουλάχιστον μία εβδομάδα χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η λογική είναι ότι, σε μια μεγάλη κρίση, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Γερμανία

Στη Δυτική Γερμανία, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, οι αρχές προέτρεπαν τα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα τροφίμων που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους για 14 ημέρες. Η σύσταση συνδεόταν με την πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και την ανησυχία ότι οι προμήθειες θα μπορούσαν να διακοπούν.

Περίπου μία δεκαετία πριν, η σύσταση περιορίστηκε στις δέκα ημέρες. Σε νεότερες οδηγίες, η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών επισημαίνει ότι ακόμη και αποθέματα για τρεις ημέρες μπορούν να αποδειχθούν σημαντικά. Προτείνει τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς μαγείρεμα, καθώς και προϊόντα που απαιτούν λίγο χρόνο προετοιμασίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

Οι σύγχρονες κρίσεις

Η πρακτική δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ, το 2003 ξεκίνησε η εκστρατεία ετοιμότητας «Ready.gov», η οποία καλούσε τις οικογένειες να καταρτίσουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να διατηρούν προμήθειες νερού και τροφίμων. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης φακούς, φαρμακευτικά είδη, ραδιόφωνο, σφυρίχτρα και βασικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής.

Στη Βρετανία, η εκστρατεία του Οκτωβρίου 2026 δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να διατηρούν βασικά είδη στο σπίτι. Στις 19 Μαρτίου 2003, λίγες ημέρες πριν από την εισβολή των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Ιράκ, το υπουργείο Εσωτερικών επικαιροποίησε τις οδηγίες για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης τρομοκρατικής επίθεσης. Συνιστούσε στους πολίτες να έχουν κονσέρβες, εμφιαλωμένο νερό, φακό, μπαταρίες, ραδιόφωνο και κουβέρτες.

Σήμερα, η βρετανική εκστρατεία «Be Ready» επαναφέρει αυτή τη λογική, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απειλές. Οι πολίτες καλούνται να διαθέτουν περίπου τρία λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο την ημέρα, τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο ή μαγείρεμα, φάρμακα, φακό, μπαταρίες, ραδιόφωνο, φορτιστή κινητού, μετρητά και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων. Η σύσταση είναι να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα σταδιακά, χωρίς μαζικές αγορές ή πανικό.

Η εκστρατεία είχε ήδη αντίκτυπο στην αγορά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian στις 27 Οκτωβρίου 2026, οι πωλήσεις κονσερβοποιημένων τροφίμων αυξήθηκαν, ενώ η αλυσίδα Iceland ανέφερε άνοδο 40% στις πωλήσεις κονσερβών. Στην αλυσίδα Robert Dyas, οι πωλήσεις ραδιοφώνων αυξήθηκαν κατά 160% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Βρετανίας, στρατηγός Ρόλι Γουόκερ, έχει προειδοποιήσει ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποδεχθούν θυσίες για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας. Ωστόσο, δεν εντόπισα αξιόπιστη επιβεβαίωση ότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως αποθηκεύει προσωπικά κονσέρβες. Η σχετική δήλωση για τα αποθέματα τροφίμων προέρχεται από τον υπουργό Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος έχει αναφέρει ότι διατηρεί στο σπίτι του εμφιαλωμένο νερό, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, φακό και κονσέρβες με φασόλια, καλαμπόκι και τόνο.

Η ιστορία δείχνει ότι τα κιτ επιβίωσης δεν αποτελούν αποκλειστικά προϊόν της σημερινής γεωπολιτικής ανησυχίας. Από τις οδηγίες για τα καταφύγια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα φυλλάδια του Ψυχρού Πολέμου και τις σημερινές συστάσεις για τριήμερη αυτάρκεια, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να προετοιμάσουν τους πολίτες για το ενδεχόμενο διακοπής βασικών υπηρεσιών. Η βασική ιδέα παραμένει ίδια: σε μια μεγάλη κρίση, η δυνατότητα κάθε νοικοκυριού να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνολική ανθεκτικότητα μιας χώρας.