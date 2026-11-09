ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός βουλευτής εισηγείται καθαίρεση του υπουργού Άμυνας

Ο Τόμας Μάσι επικρίνει τον Πιτ Χέγκσεθ για τους χειρισμούς του στον πόλεμο με το Ιράν στον απόηχο της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών κατά τις ενδιάμεσες εκλογές

Σε τροχιά πολιτικής σύγκρουσης εισέρχεται η Ουάσιγκτον, καθώς ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι κατέθεσε πρόταση για την άμεση έναρξη διαδικασίας παραπομπής και καθαίρεσης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η πρωτοβουλία Μάσι παρακάμπτει την επίσημη ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και φέρνει τους συντηρητικούς νομοθέτες προ των ευθυνών τους, αναγκάζοντάς τους να επιλέξουν αν θα στηρίξουν ή αν θα θυσιάσουν ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, στον απόηχο της συντριπτικής ήττας του κόμματος στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να διεξαχθεί ακόμη και στα μέσα της εβδομάδας, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό.

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Το κατηγορητήριο, το οποίο συνέταξε ο Μάσι, βουλευτής από το Κεντάκι γνωστός για τις αντισυμβατικές του θέσεις, επικεντρώνεται κυρίως στους χειρισμούς και τη στρατηγική του Χέγκσεθ στον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, η πρόταση περιλαμβάνει αναφορές στον ρόλο του υπουργού Άμυνας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη, καθώς και στη Βενεζουέλα. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί αποδίδουν τη σαρωτική εκλογική αποτυχία του κόμματός τους στις ενδιάμεσες εκλογές στην έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη συγκεκριμένη πολεμική σύρραξη, μετατρέποντας τον Χέγκσεθ στον αποδιοπομπαίο τράγο της συντριπτικής ήττας.

Ο Χέγκσεθ αντεπιτίθεται

Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ εμφανίστηκε έτοιμος να υπερασπιστεί τις επιλογές του, ανακοινώνοντας έκτακτη συνέντευξη Τύπου για την Τρίτη, την πρώτη που παραχωρεί μετά από περισσότερες από 180 ημέρες σιωπής.

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Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε αποφασισμένος να αναμετρηθεί πολιτικά με όσους αμφισβητούν τη στρατηγική του, τονίζοντας πως ο πόλεμος ήταν μια αντιδημοφιλής, πλην όμως αναγκαία απόφαση. «Αν θέλετε να διαφωνήσετε με όσα κάναμε στην επιχείρηση Epic Fury ή Rough Rider ή με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τότε διαφωνείτε με τα ίδια τα στρατεύματα και με όσα πέτυχαν, τα οποία είναι ιστορικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Παράλληλα, δικαιολόγησε την έναρξη των εχθροπραξιών ως μια «τολμηρή κίνηση» του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως «δεν μπορείς να επιτρέψεις σε τρελούς ισλαμιστές να έχουν πυρηνική βόμβα», αναφερόμενος στις επιχειρήσεις “Midnight Hammer” (το πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις) και “Epic Fury” (τον γενικευμένο πόλεμο).

Η κλεψύδρα αδειάζει

Η δημόσια υπεράσπιση του πολέμου από τον Χέγκσεθ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα που επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία. Όπως φάνηκε στην κάλπη, οι πολίτες αποδοκιμάζουν έντονα τις στρατιωτικές επιλογές της κυβέρνησης.

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Σύμφωνα δε με τη δημοσκόπηση του Associated Press σε δείγμα άνω των 100.000 ψηφοφόρων, περίπου 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι η χώρα έλαβε τη «λάθος απόφαση» με τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, η ίδια έρευνα δείχνει ότι ο πόλεμος δεν ήταν το μοναδικό κριτήριο ψήφου, καθώς ζητήματα όπως το κόστος διαβίωσης και η κυβερνητική διαφθορά ιεραρχήθηκαν υψηλότερα από την πλειονότητα των πολιτών.

Η πολιτική μάχη αναμένεται σκληρή, καθώς το Κογκρέσο επέστρεψε τη Δευτέρα για μια σύντομη μεταβατική περίοδο (lame-duck session) έξι εβδομάδων. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ελάχιστο χρόνο για να ολοκληρώσουν τη νομοθετική τους ατζέντα προτού η πλειοψηφία τους στη Βουλή και τη Γερουσία χαθεί οριστικά στις 3 Ιανουαρίου 2027, όταν θα ορκιστεί το νέο – Δημοκρατικής πλειοψηφίας – Κογκρέσο, γεγονός που καθιστά το timing της παραπομπής Χέγκσεθ εξαιρετικά κρίσιμο για τις εσωκομματικές ισορροπίες.