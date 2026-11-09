Η ΕΕ πιέζει για την κλιματική μετάβαση στη COP31 αλλά κλείνει την κάνουλα της επιπλέον χρηματοδότησης
Σαφές μήνυμα από τις Βρυξέλλες ενόψει της συνόδου στην Αττάλεια εν μέσῳ ανακατάξεων στη διεθνή σκηνή
Σαφές μήνυμα από τις Βρυξέλλες ενόψει της συνόδου στην Αττάλεια εν μέσῳ ανακατάξεων στη διεθνή σκηνή
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Η Αθήνα απαντά με ελληνικές άδειες και NAVTEX στις τουρκικές αξιώσειςΔιάβασε το άρθρο
Στην ταυτοποίηση και του τέταρτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία και τον ξυλοδαρμό 20χρονου στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι...Διάβασε το άρθρο
Σοβαρές καταγγελίες για φερόμενη εικονική συμμετοχή της κόρης εν ενεργεία υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση επιπλέον...Διάβασε το άρθρο
Σύμφωνα με τη νέα αναγγελία το «Abeille Marengo» επιχειρεί στην ελληνική ΑΟΖ αποκλειστικά με ελληνικές άδειεςΔιάβασε το άρθρο
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που έλαβε από τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και...Διάβασε το άρθρο