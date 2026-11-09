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Η ΕΕ πιέζει για την κλιματική μετάβαση στη COP31 αλλά κλείνει την κάνουλα της επιπλέον χρηματοδότησης

Σαφές μήνυμα από τις Βρυξέλλες ενόψει της συνόδου στην Αττάλεια εν μέσῳ ανακατάξεων στη διεθνή σκηνή

Η ΕΕ πιέζει για την κλιματική μετάβαση στη COP31 αλλά κλείνει την κάνουλα της επιπλέον χρηματοδότησης
09/11/2026, 13:11
Γιώργος Μαζιάς
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Με ξεκάθαρες θέσεις και αυστηρά οριοθετημένες προσδοκίες προσέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα COP31, που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αττάλεια της Τουρκίας.
Η ΕΕ επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι δεν προτίθεται να αναλάβει νέες οικονομικές δεσμεύσεις. Ευρωπαϊκές πηγές διαμηνύουν πως δεν υπάρχει περιθώριο ή διάθεση για πρόσθετα κονδύλια, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή από άλλους μεγάλους ρυπαντές, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.
Η στάση του ευρωπαϊκού μπλοκ στηρίζεται στο γεγονός ότι παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος δημόσιας κλιματικής χρηματοδότησης παγκοσμίως, τηρώντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. Σημείο αναφοράς παραμένει ο συλλογικός στόχος του Μπακού για την κινητοποίηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2035 προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία ιεραρχεί ως απόλυτη προτεραιότητα τον περιορισμό των εκπομπών και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ντουμπάι για τριπλασιασμό της ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030.
Η σύνοδος διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερο διεθνές τοπίο, καθώς η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού υπό τη διοίκηση Τραμπ έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από τις αρχές του έτους.
Παρ’ όλα αυτά, οι Βρυξέλλες διατηρούν την αισιοδοξία τους, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση προχωρά αυτόνομα για οικονομικούς λόγους σε τοπικό επίπεδο, ενώ η παράλληλη σύναψη διμερών συμμαχιών για την απανθρακοποίηση και την ηλεκτροκίνηση παραμένει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

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