Γαλλία: Το ψηφιακό αποτύπωμα των χάκερ οδηγεί στο Ιράν – Κλήθηκε ο Ιρανός πρέσβης, προαναγγέλλονται κυρώσεις από την ΕΕ

Χρήση της περσικής γλώσσας (φαρσί) και ψηφιακές διευθύνσεις IP που παραπέμπουν σε συσκευές με τοποθεσία στο Ιράν εντόπισε η εισαγγελική έρευνα στο Παρίσι για την κυβερνοεπίθεση που έπληξε εκατοντάδες επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες στη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση περνά πλέον και στο πεδίο της διπλωματίας, καθώς, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο ίδιος προανήγγειλε την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τεχεράνης. Ο Μπαρό κατηγόρησε ευθέως τους Φρουρούς της Επανάστασης και τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για το Ιράν.

Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν τις υποψίες των γαλλικών αρχών για πιθανή εμπλοκή χάκερ που συνδέονται με το ιρανικό κράτος, ενώ ήδη η εισαγγελία του Παρισιού έχει ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τον επικεφαλής της οργάνωσης κυβερνοεπιθέσεων Σαχίντ Καβέχ, η οποία συνδέεται με τους Φρουρούς, καθώς και για τους δύο αναπληρωτές του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης και μίλησαν στο Reuters, οι γαλλικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκονται ομάδες με κρατική υποστήριξη από το Ιράν.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή, το περιστατικό θα συγκαταλέγεται στις πλέον σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που έχουν συνδεθεί με τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι παραβίασαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας σε επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες, προκαλώντας προβλήματα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η παρέμβαση των χάκερ επέτρεψε την αυθαίρετη μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωστή συντήρηση ευπαθών προϊόντων και δημιουργώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις που επηρεάστηκαν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η παραβίαση φαίνεται πως δεν απαιτούσε ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές.

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας είχαν επισημάνει στο Reuters ότι αρκετές από τις συσκευές ήταν παλαιάς τεχνολογίας ή λειτουργούσαν με ξεπερασμένο λογισμικό, γεγονός που ενδέχεται να διευκόλυνε την πρόσβαση των δραστών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν καταγραφεί στο περιβάλλον της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιστατικά που προκάλεσαν διαταραχές στο σύστημα μεταφορών του Λος Άντζελες τον Μάρτιο, σε αμερικανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού τον Ιούλιο και σε πλοία με προορισμό τις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Η υπόθεση αναδεικνύει μια νέα διάσταση των σύγχρονων συγκρούσεων: την ευαλωτότητα υποδομών που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν πιθανοί στόχοι κυβερνοπολέμου.

Η ψηφιακή επίθεση σε ένα δίκτυο ψύξης μπορεί να μην έχει την εικόνα μιας στρατιωτικής επιχείρησης, οι συνέπειές της όμως μπορούν να επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, την εμπορική δραστηριότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η κλήση του Ιρανού πρέσβη και η προαναγγελία ευρωπαϊκών κυρώσεων δείχνουν ότι το Παρίσι αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση όχι μόνο ως ζήτημα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ως θέμα διμερών και ευρωπαϊκών σχέσεων με την Τεχεράνη.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν τα ευρήματα των γαλλικών αρχών θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κυβερνοχώρος έχει εξελιχθεί σε ένα ακόμη πεδίο διεθνούς αντιπαράθεσης.