«Φρένο» από τη δικαιοσύνη της ΕΕ στα απορρυπαντικά που θυμίζουν συσκευασίες τροφίμων

Τον δρόμο για την απαγόρευση επικίνδυνων χημικών προϊόντων και απορρυπαντικών που διατίθενται σε συσκευασίες οι οποίες μπορούν εύκολα να συγχυσθούν με τρόφιμα άνοιξε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Με απόφασή του, το ανώτατο δικαστικό όργανο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο αποσαφήνισε ότι οι εθνικές αρχές των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν από την αγορά τέτοια προϊόντα, χωρίς να απαιτείται να έχει ήδη καταγραφεί κάποιο περιστατικό δηλητηρίασης ή παραπλάνησης καταναλωτή.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την απόφαση της Σουηδικής Υπηρεσίας Χημικών Προϊόντων να απαγορεύσει την κυκλοφορία εννέα χημικών προϊόντων της εταιρείας Orkla Care. Τα εν λόγω απορρυπαντικά διατίθεντο σε ορθογώνιες χάρτινες συσκευασίες με βιδωτό πώμα, οι οποίες οπτικά προσομοίαζαν σε κουτιά χυμού ή γάλακτος, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από καταναλωτικές οργανώσεις.

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Σύμφωνα με τη δικαστική ετυμηγορία, η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να γίνεται ανά περίπτωση, εξετάζοντας το συνολικό σχήμα, το μέγεθος, τα χρώματα, την υφή, το υλικό αλλά ακόμη και την οσμή της συσκευασίας. Οι δικαστές υπογράμμισαν ότι η τοποθέτηση απλών προστατευτικών ετικετών ασφαλείας στο πώμα δεν αρκεί για να εξαλείψει τον κίνδυνο, εφόσον δεν αλλάζει η συνολική εικόνα του προϊόντος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ορισμό του καταναλωτή, με το Δικαστήριο να τονίζει ότι η προστασία δεν περιορίζεται στους επαρκώς ενημερωμένους ενήλικες, αλλά επεκτείνεται πρωτίστως στα μικρά παιδιά και στα ευάλωτα άτομα. Για την επιβολή απαγόρευσης από τις αρμόδιες αρχές δεν απαιτείται να αποδειχθεί ακραίος ή υψηλός κίνδυνος, παρά μόνο η ύπαρξη ενός «μη αμελητέου κινδύνου» για τη δημόσια υγεία.