Φωτιά σε πολυκατοικία στην Κίνα με 14 νεκρούς – Εικόνες φρίκης με εγκλωβισμένους να ουρλιάζουν από τα παράθυρα

Τραγωδία στην Κίνα σημειώθηκε την Κυριακή, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι και να εγκλωβιστούν αρκετοί κάτοικοι.

A fire broke out in a high-rise building in China’s Taiyuan. As of 6 p.m., firefighters were still at the scene working to put out the fire. https://t.co/THjIJctAyG — China Xinhua News (@XHNews) November 8, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις φλόγες να ξεσπούν στα διαμερίσματα στις 16:59 τοπική ώρα. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε έπειτα από 3,5 ώρες, ενώ συνολικά 38 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αρχικά αναφέρθηκαν πέντε νεκροί, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά όσο περνούσε η ώρα.

🇨🇳 Deadly high-rise fire in Taiyuan, China, leaves 14 people dead. Footage shows two people trapped at a window, calling for help as flames and thick smoke engulf the Howard Johnson International Apartments in Shanxi Province. A survivor alleged that hotel guests received no warning and that the building’s fire suppression system failed to spray water. — KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) November 9, 2026

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 14 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, όπως μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας.