Κόσμος

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Κίνα με 14 νεκρούς – Εικόνες φρίκης με εγκλωβισμένους να ουρλιάζουν από τα παράθυρα

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Κίνα με 14 νεκρούς – Εικόνες φρίκης με εγκλωβισμένους να ουρλιάζουν από τα παράθυρα
09/11/2026, 08:19
TANEA Newsroom
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Τραγωδία στην Κίνα σημειώθηκε την Κυριακή, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι και να εγκλωβιστούν αρκετοί κάτοικοι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις φλόγες να ξεσπούν στα διαμερίσματα στις 16:59 τοπική ώρα. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε έπειτα από 3,5 ώρες, ενώ συνολικά 38 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αρχικά αναφέρθηκαν πέντε νεκροί, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά όσο περνούσε η ώρα.

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 14 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, όπως μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας.

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Κίνα νεκροί φωτιά

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