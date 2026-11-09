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Δύο συλλήψεις κοντά στον Λευκό Οίκο σε διαφορετικά περιστατικά

Δύο συλλήψεις κοντά στον Λευκό Οίκο σε διαφορετικά περιστατικά
09/11/2026, 20:03
TANEA Newsroom
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Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) συνέλαβε δύο ανθρώπους κοντά στον Λευκό Οίκο σήμερα, αφού ένα άτομο ανέβηκε με το όχημά του σε ένα πεζοδρόμιο και άλλο ένα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του ένα οδόφραγμα στο πάρκο Lafayette, μπροστά από το προεδρικό συγκρότημα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των περιστατικών. Στον Λευκό Οίκο επιβλήθηκε για περίπου μισή ώρα το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου-εξόδου και οι δρόμοι περιμετρικά έκλεισαν.

Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μια πινακίδα στο πεζοδρόμιο που περιβάλλει το πάρκο Λαφαγιέτ λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

«Ο οδηγός ήταν επιθετικός προς τα μέλη επιβολής του νόμου, όμως σύντομα συνελήφθη», αναφέρθηκε.

«Περίπου την ίδια ώρα, ένα δεύτερο άτομο έπεσε με το όχημά του σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, κοντά στη βορειοδυτική γωνιά του πάρκου Lafayette. Και αυτό το πρόσωπο σύντομα συνελήφθη».

Η Μυστική Υπηρεσία είπε πως και τα δύο περιστατικά διερευνώνται.

Δεν είναι σαφές εάν σχετίζονται.

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ΗΠΑ. Μυστική Υπηρεσία Λευκός Οικος

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