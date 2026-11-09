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Από την Άννα Τσάπμαν στην Άλις Χουάνγκ – Οι γυναίκες κατάσκοποι που απασχόλησαν τις ΗΠΑ

Η υπόθεση που αφορά τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη λιγότερο ορατή πλευρά των επιχειρήσεων πληροφοριών

Από την Άννα Τσάπμαν στην Άλις Χουάνγκ – Οι γυναίκες κατάσκοποι που απασχόλησαν τις ΗΠΑ
09/11/2026, 13:23
TANEA Newsroom
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Η κατασκοπεία δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές εικόνες με μυστικούς πράκτορες, κρυφά μηνύματα και συναντήσεις σε σκοτεινά δωμάτια. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες περνά μέσα από προσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές συνεργασίες, πολιτικές γνωριμίες και την καθημερινή ζωή.

Η πρόσφατη υπόθεση που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη λιγότερο ορατή πλευρά των επιχειρήσεων πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αμερικανικές αρχές είχαν εξετάσει την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, ως πρόσωπο που συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Nvidia ανακοίνωσε στις 8 Νοεμβρίου ότι το διοικητικό της συμβούλιο ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της να είχε γίνει στόχος ξένης επιχείρησης πληροφοριών.

Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει πως διακυβεύτηκαν κρατικά μυστικά ή εταιρικές πληροφορίες. Η υπόθεση, πάντως, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στην Ουάσιγκτον, καθώς συνδέεται με την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης κατασκοπείας με πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

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Κριστίν Φανγκ: Η γυναίκα που προσέγγιζε Αμερικανούς πολιτικούς

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που απασχόλησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Πρωταγωνίστρια ήταν η Κινέζα Φανγκ Φανγκ, γνωστή και ως Κριστίν Φανγκ, η οποία φέρεται να ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο γνωριμιών με Αμερικανούς πολιτικούς, την περίοδο 2011-2015.

Σύμφωνα με έρευνα του Axios, η Φανγκ δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Καλιφόρνια, προσεγγίζοντας ανερχόμενους πολιτικούς, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, οργανώνοντας συγκεντρώσεις και βοηθώντας στη συγκέντρωση χρημάτων για προεκλογικές εκστρατείες.

Μεταξύ των προσώπων με τα οποία είχε επαφές ήταν ο Δημοκρατικός βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ, ο οποίος αργότερα έγινε μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Φανγκ συμμετείχε σε δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία το 2014 και φέρεται να βοήθησε στην τοποθέτηση τουλάχιστον ενός ασκούμενου στο γραφείο του.

Η προσέγγιση πολιτικών δεν περιοριζόταν στις επαγγελματικές επαφές. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το Axios, η Φανγκ είχε αναπτύξει και προσωπικές ή ερωτικές σχέσεις με τουλάχιστον δύο δημάρχους πόλεων στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι η δραστηριότητά της εντασσόταν σε επιχείρηση συλλογής πολιτικών πληροφοριών για λογαριασμό του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, της βασικής υπηρεσίας πολιτικών πληροφοριών της Κίνας.

Η υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία επειδή η συλλογή πληροφοριών δεν απαιτεί πάντοτε την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα. Οι συνήθειες, οι προσωπικές σχέσεις, οι πολιτικές φιλοδοξίες και οι επαφές ενός αξιωματούχου μπορούν επίσης να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Το 2015, όταν οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να προειδοποιούν πολιτικούς για τις δραστηριότητές της, η Φανγκ εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά τις ΗΠΑ και επέστρεψε στην Κίνα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει ασκήσει δημόσια ποινική δίωξη σε βάρος της. Ο Σουόλγουελ, από την πλευρά του, είχε ενημερώσει το FBI για την επαφή του μαζί της και δεν κατηγορήθηκε για παράνομη δραστηριότητα.

Άνα Μόντες: Η κατάσκοπος μέσα στο Πεντάγωνο

Πολύ διαφορετική ήταν η περίπτωση της Άνα Μόντες, η οποία για χρόνια εργαζόταν στην καρδιά της αμερικανικής στρατιωτικής κοινότητας πληροφοριών, μεταδίδοντας μυστικά στην Κούβα.

Η Μόντες είχε αποκτήσει σημαντική θέση στην Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DIA), όπου εργαζόταν ως ανώτερη αναλύτρια με ειδίκευση στις ένοπλες δυνάμεις της Κούβας. Μάλιστα, θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες ειδικούς της υπηρεσίας για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η στρατολόγησή της από τις κουβανικές υπηρεσίες πληροφοριών ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Το 1984 εργαζόταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και εξέφραζε ανοιχτά τη διαφωνία της με την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Κεντρική Αμερική. Σύμφωνα με το FBI, οι απόψεις της προσέλκυσαν το ενδιαφέρον Κουβανών αξιωματούχων, οι οποίοι την προσέγγισαν και τελικά την έπεισαν να συνεργαστεί μαζί τους.

Το 1985 εντάχθηκε στην DIA, έχοντας ήδη στρατολογηθεί από την κουβανική πλευρά. Για να μην κινήσει υποψίες, δεν έβγαζε έγγραφα από την υπηρεσία. Απομνημόνευε τις πληροφορίες, τις κατέγραφε αργότερα στον προσωπικό της υπολογιστή και τις μετέφερε σε κρυπτογραφημένους δίσκους. Επικοινωνούσε με τους χειριστές της μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων σε βραχέα κύματα και τους παρέδιδε το υλικό σε προσωπικές συναντήσεις.

Η δράση της αποκαλύφθηκε έπειτα από πολυετή έρευνα. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2001, μόλις δέκα ημέρες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, το FBI τη συνέλαβε, καθώς υπήρχε κίνδυνος να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα αμερικανικά στρατιωτικά σχέδια για το Αφγανιστάν.

Η Μόντες ομολόγησε το 2002 ότι κατασκόπευε υπέρ της Κούβας και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι είχε αποκαλύψει την ταυτότητα τεσσάρων Αμερικανών μυστικών πρακτόρων που εργάζονταν στην Κούβα.

FBI

Σύμφωνα με το FBI, το κίνητρό της ήταν ιδεολογικό. Δεν λάμβανε χρήματα για τις πληροφορίες που παρέδιδε, πέρα από την κάλυψη ορισμένων εξόδων. Αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας εκτίσει περισσότερα από 20 χρόνια της ποινής της.

Άννα Τσάπμαν: Η Ρωσίδα πράκτορας που έγινε διεθνές πρωτοσέλιδο

Το καλοκαίρι του 2010, μια μεγάλη επιχείρηση του FBI αποκάλυψε ένα δίκτυο Ρώσων μυστικών πρακτόρων που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με κανονικές ταυτότητες και φαινομενικά συνηθισμένες ζωές. Ανάμεσά τους βρισκόταν η Άννα Τσάπμαν, η οποία έγινε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της υπόθεσης.

Η Τσάπμαν είχε εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη το 2009 και παρουσιαζόταν στους γνωστούς της ως μεσίτρια ακινήτων. Στην πραγματικότητα, ήταν μέλος του δικτύου Ρώσων πρακτόρων που επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικούς πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Το FBI παρακολουθούσε τις κινήσεις της στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ghost Stories», η οποία είχε ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα και αφορούσε Ρώσους πράκτορες που λειτουργούσαν χωρίς διπλωματική κάλυψη.

Η Τσάπμαν χρησιμοποιούσε ειδικά διαμορφωμένο φορητό υπολογιστή για να δημιουργεί ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας με Ρώσο αξιωματούχο. Οι αμερικανικές αρχές κατέγραψαν περίπου δέκα τέτοιες επικοινωνίες πριν από τη σύλληψή της.

Στις 27 Ιουνίου 2010, το FBI συνέλαβε συνολικά δέκα μέλη του δικτύου. Έντεκα ημέρες αργότερα, οι συλληφθέντες δήλωσαν ένοχοι για συνωμοσία με σκοπό να ενεργούν ως παράνομοι πράκτορες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Οι δέκα πράκτορες, μεταξύ των οποίων και η Τσάπμαν, μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ενώ η ρωσική πλευρά απελευθέρωσε τέσσερις κρατουμένους που είχαν κατηγορηθεί ότι συνεργάζονταν με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Τσάπμαν έγινε στη συνέχεια πρόσωπο με μεγάλη δημοσιότητα στη Ρωσία, ενώ η υπόθεση ενέπνευσε και την τηλεοπτική σειρά «The Americans».

Από τις προσωπικές σχέσεις στα κρατικά μυστικά

Οι τρεις υποθέσεις αποκαλύπτουν διαφορετικές μεθόδους και στόχους. Η Κριστίν Φανγκ φέρεται να επιδίωκε να αποκτήσει πρόσβαση σε πολιτικά δίκτυα και να συλλέγει πληροφορίες για πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν επιρροή στην Ουάσιγκτον. Η Άνα Μόντες αξιοποίησε τη θέση της σε μια αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών για να διαρρέει στρατιωτικά μυστικά. Η Άννα Τσάπμαν συμμετείχε σε μια επιχείρηση μακροχρόνιας διείσδυσης στην αμερικανική κοινωνία.

Κοινό στοιχείο είναι ότι η κατασκοπεία δεν βασίζεται αποκλειστικά στην υποκλοπή εγγράφων ή στην πρόσβαση σε απόρρητα συστήματα. Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, η κοινωνική δικτύωση και η αξιοποίηση επαγγελματικών επαφών μπορούν να αποτελέσουν εξίσου σημαντικά εργαλεία για τις υπηρεσίες πληροφοριών.

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Nvidia Άννα Τσάπμαν κατασκοπεία Τζένσεν Χουάνγκ

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