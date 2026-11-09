Στην εντατική δις «χρυσή» Ολυμπιονίκης της Ρωσίας μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Η δις χρυσή Ολυμπιονίκης της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Μαρία Σουρότσκινα, υπέστη εγκαύματα έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην κατοικία της στη Μόσχα και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η 31χρονη Ρωσίδα μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Σκλιφοσόφσκι της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Την είδηση της νοσηλείας της επιβεβαίωσε στο πρακτορείο TASS η ομοσπονδία υγρού στίβου της χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη δυτική Μόσχα και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και αντικείμενα σε έκταση περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων.

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An absolutely stunning performance! ✨ https://t.co/wukjQIbWCw — Enezator (@Enezator) September 19, 2025

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση τζακιού βιοαιθανόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων και την κατάσταση της υγείας της αθλήτριας.

Η Σουρότσκινα υπήρξε μέλος της κυρίαρχης ρωσικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2021.

Στην πλούσια καριέρα της έχει κατακτήσει ακόμη 11 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και έξι σε Ευρωπαϊκά, ενώ έχει πανηγυρίσει δύο χρυσά μετάλλια και στην Πανεπιστημιάδα του Καζάν.

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Αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα του αθλήματος στη Ρωσία.

Ωστόσο, οι επιτυχίες της στο σόλο και στο ντουέτο ήταν περιορισμένες, καθώς η αγωνιστική της πορεία συνέπεσε με την κυριαρχία της Σβετλάνα Ρομάσινα, της πιο επιτυχημένης Ολυμπιονίκη στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης.