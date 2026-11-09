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Παρέμεινε στο Νο30 η Σάκκαρη, πτώση δύο θέσεων για τον Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη

Παρέμεινε στο Νο30 η Σάκκαρη, πτώση δύο θέσεων για τον Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη

Aug 4, 2026; Montreal, QC, Canada; Stefanos Tsitsipas (GRE) waits for service from Martin Damm (USA) in first round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images

09/11/2026, 19:56
TANEA Newsroom
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Σταθερή παρέμεινε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε δύο θέσεις στη νέα λίστα της ATP. Πτώση μίας θέσης σημείωσε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης.

Η Σάκκαρη εξακολουθεί να βρίσκεται στο Νο30, παρά τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του τουρνουά του Χονγκ Κονγκ. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Αλεξάντρα Ιάλα και δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η θέση της στην κατάταξη.

Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς έπεσε από το Νο34 στο Νο36 της ATP, χάνοντας δύο θέσεις. Ο Έλληνας πρωταθλητής αποσύρθηκε από το Paris Masters και δεν θα αγωνιστεί ξανά σε τουρνουά μέσα στη φετινή σεζόν.

Μία θέση έχασε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Νο130, από το Νο129 όπου ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.

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Μαρία Σάκκαρη Στέφανος Τσιτσιπάς

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