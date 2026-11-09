Παρέμεινε στο Νο30 η Σάκκαρη, πτώση δύο θέσεων για τον Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη

Σταθερή παρέμεινε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε δύο θέσεις στη νέα λίστα της ATP. Πτώση μίας θέσης σημείωσε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης.

Η Σάκκαρη εξακολουθεί να βρίσκεται στο Νο30, παρά τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του τουρνουά του Χονγκ Κονγκ. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Αλεξάντρα Ιάλα και δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η θέση της στην κατάταξη.

Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς έπεσε από το Νο34 στο Νο36 της ATP, χάνοντας δύο θέσεις. Ο Έλληνας πρωταθλητής αποσύρθηκε από το Paris Masters και δεν θα αγωνιστεί ξανά σε τουρνουά μέσα στη φετινή σεζόν.

Μία θέση έχασε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Νο130, από το Νο129 όπου ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.