LIV Golf: Κατέρρευσε το εγχείρημα των 5 δισ. δολαρίων

Η αποχώρηση του επενδυτικού ομίλου BC Partners από το σχέδιο διάσωσης των 300 εκατ. δολαρίων οδηγεί σε εκκαθάριση τη διοργάνωση που άλλαξε το παγκόσμιο γκολφ. Το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο σταμάτησε τη χρηματοδότηση, ενώ μεγάλα αστέρια εγκατέλειψαν το πρωτάθλημα.

Μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εντυπωσιακή είσοδό του στο παγκόσμιο γκολφ, το LIV Golf οδηγείται σε διάλυση, σηματοδοτώντας το τέλος ενός από τα πιο φιλόδοξα και αμφιλεγόμενα επιχειρηματικά εγχειρήματα στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού. Η διοργάνωση που δημιουργήθηκε το 2022 με τη χρηματοδότηση της Σαουδικής Αραβίας και επένδυσε περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές επαγγελματικές περιοδείες ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συντεταγμένη παύση λειτουργίας.

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε μετά την αποχώρηση της BC Partners Credit, η οποία είχε συμφωνήσει να διαθέσει έως 300 εκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση και αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία του LIV 2.0, μιας νέας διοργάνωσης με περιορισμένο αριθμό τουρνουά, διαφορετική μετοχική δομή και συμμετοχή των ίδιων των αθλητών στην ιδιοκτησία της.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Η απροθυμία αρκετών κορυφαίων παικτών να δεσμευτούν στο νέο εγχείρημα, σε συνδυασμό με τις διαφωνίες για τους οικονομικούς όρους, οδήγησε τον επενδυτικό όμιλο στην απόσυρση της πρότασής του.

Η διοίκηση του LIV Golf ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η πιο υπεύθυνη επιλογή είναι η οργανωμένη διακοπή των δραστηριοτήτων του. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία αμερικανικού δικαστηρίου, στο πλαίσιο της πτωχευτικής προστασίας στην οποία είχε υπαχθεί η εταιρεία τον Σεπτέμβριο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ανατροπή για μια διοργάνωση που πριν από λίγα χρόνια εμφανιζόταν αποφασισμένη να αλλάξει οριστικά την παγκόσμια αγορά του γκολφ.

Το LIV Golf δημιουργήθηκε το 2022 με την οικονομική υποστήριξη του Public Investment Fund, του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός νέου, παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα αμφισβητούσε την κυριαρχία του αμερικανικού PGA Tour και του ευρωπαϊκού DP World Tour.

Η νέα διοργάνωση διαφοροποιήθηκε αμέσως από το παραδοσιακό μοντέλο. Καθιέρωσε τουρνουά τριών γύρων και 54 οπών, χωρίς αποκλεισμό παικτών κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ εισήγαγε τη συμμετοχή ομάδων παράλληλα με την ατομική κατάταξη. Από τις 54 οπές προέκυψε και η ονομασία LIV, από τον αντίστοιχο αριθμό στους ρωμαϊκούς αριθμούς.

Το μεγαλύτερο όπλο της, ωστόσο, ήταν τα χρήματα. Με τεράστια συμβόλαια, εγγυημένες αμοιβές και χρηματικά έπαθλα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα καθιερωμένα δεδομένα, κατάφερε να προσελκύσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος.

Ο Τζον Ραμ, ο Μπράισον ΝτεΣαμπό, ο Κάμερον Σμιθ, ο Σέρχιο Γκαρθία και άλλοι γνωστοί γκόλφερ αποτέλεσαν μέρος του νέου εγχειρήματος, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο.

Η σύγκρουση με το παραδοσιακό επαγγελματικό γκολφ ήταν άμεση. Το PGA Tour επέβαλε αποκλεισμούς σε παίκτες που συμμετείχαν στο LIV Golf, ενώ ακολούθησαν νομικές διαμάχες και έντονες αντιπαραθέσεις για το μέλλον του αθλήματος.

Παράλληλα, η απουσία βαθμών παγκόσμιας κατάταξης από τα τουρνουά της νέας διοργάνωσης δημιούργησε προβλήματα στους αθλητές της, επηρεάζοντας τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η οικονομική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας επέτρεψε στο LIV Golf να συνεχίσει τη δραστηριότητά του παρά τις αντιδράσεις και τις υψηλές δαπάνες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, το σαουδαραβικό επενδυτικό ταμείο διέθεσε περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία και λειτουργία του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση άλλαξε όταν το PIF αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση μετά την αγωνιστική περίοδο του 2026, κρίνοντας ότι το εγχείρημα δεν εξυπηρετούσε πλέον τις στρατηγικές του προτεραιότητες.

Χωρίς τη σαουδαραβική οικονομική υποστήριξη, η διοργάνωση αναζήτησε νέους επενδυτές και οδηγήθηκε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Η BC Partners Credit εμφανίστηκε ως πιθανός χρηματοδότης, προσφέροντας έως 300 εκατομμύρια δολάρια για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος το 2027.

Το νέο σχέδιο προέβλεπε μικρότερο αγωνιστικό πρόγραμμα, μεγαλύτερη συμμετοχή των παικτών στη μετοχική δομή και προσπάθεια δημιουργίας ενός οικονομικά βιώσιμου μοντέλου. Ωστόσο, η αποχώρηση σημαντικών ονομάτων περιόρισε την εμπορική του ελκυστικότητα.

Ο Τζον Ραμ, ο Σέρχιο Γκαρθία και ο Τάιρελ Χάτον ήταν μεταξύ των παικτών που επέλεξαν να μην επιστρέψουν στο νέο LIV Golf, ενώ και άλλοι αθλητές άρχισαν να αναζητούν διέξοδο προς τις καθιερωμένες επαγγελματικές διοργανώσεις.

Η απώλεια των μεγάλων αστέρων αποδείχθηκε καθοριστική. Ένα πρωτάθλημα που είχε στηρίξει την ταυτότητά του στην παρουσία κορυφαίων ονομάτων δεν μπορούσε εύκολα να προσελκύσει νέους επενδυτές χωρίς την εγγύηση ότι οι ίδιοι αθλητές θα συνέχιζαν να συμμετέχουν.

Ο διευθύνων σύμβουλος του LIV Golf, Σκοτ Ο’Νιλ, αναγνώρισε ότι η διοργάνωση επιχείρησε να δημιουργήσει μια διαφορετική πλατφόρμα για το άθλημα, προσελκύοντας νεότερο και πιο πολυσυλλεκτικό κοινό. Παρά την αποτυχία του σχεδίου διάσωσης, η διοίκηση υποστηρίζει ότι η επιρροή του LIV Golf θα παραμείνει αισθητή για πολλά χρόνια.

Πράγματι, η εμφάνιση της σαουδαραβικής διοργάνωσης άλλαξε σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες του επαγγελματικού γκολφ. Η εκτόξευση των αμοιβών, η μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίηση των αθλητών και η συζήτηση για νέες μορφές αγώνων αποτέλεσαν εξελίξεις που επηρέασαν συνολικά την αγορά.

Το τέλος του LIV Golf αναδεικνύει, όμως, και τα όρια ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίστηκε σε τεράστιες χρηματοδοτικές ενισχύσεις χωρίς να εξασφαλίσει εγκαίρως την οικονομική του αυτονομία.

Η ύπαρξη ισχυρού επενδυτή μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας νέας αθλητικής διοργάνωσης, αλλά δεν εγγυάται τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της.

Παρότι η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέτασης εναλλακτικών προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, η επανεκκίνηση του πρωταθλήματος με τη μορφή που είχε σχεδιαστεί για το 2027 δεν προχωρά.

Η διαδικασία εκκαθάρισης θα καθορίσει την τύχη των περιουσιακών στοιχείων, των οικονομικών υποχρεώσεων και των συμβατικών σχέσεων της διοργάνωσης.

Το LIV Golf κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στο επαγγελματικό γκολφ εδώ και δεκαετίες. Δεν κατάφερε, όμως, να εξασφαλίσει τη δική του επιβίωση. Και η κατάρρευσή του, έπειτα από επενδύσεις δισεκατομμυρίων, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της απόστασης που μπορεί να χωρίζει την οικονομική ισχύ από την επιχειρηματική βιωσιμότητα στον σύγχρονο αθλητισμό.