Χωρίς τον Γουόκαπ η Ντουμπάι κόντρα στον Ολυμπιακό – Δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ο πρώην γκαρντ των «ερυθρολεύκων»

Χωρίς τον πρώην γκαρντ των «ερυθρόλευκων» θα αντιμετωπίσει η Ντουμπάι BC τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (12/11, 21:15), στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τόμας Γουόκαπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, καθώς το πρόβλημα που τον είχε απασχολήσει και στο παρελθόν έκανε ξανά την εμφάνισή του.

Εξαιτίας αυτού, ο 33χρονος γκαρντ έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της Ντουμπάι.

Η απουσία του από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν σε έναν βαθμό αναμενόμενη, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του. Εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, είναι πως ο Αμερικανός δεν θα ακολουθήσει καν την αποστολή της ομάδας του στην Ελλάδα.