Τρινκιέρι για αντικαταστάτη Όσμαν: «Δύσκολη η αγορά, εξετάζουμε τα πάντα»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για την αναζήτηση παίκτη μετά τον τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν, τη σταθερότητα του ΠΑΟΚ και την αντίδραση της ομάδας του.

Στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του Τζέντι Όσμαν, αλλά και στα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά τη διάρκεια της media day ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στις δυσκολίες της μεταγραφικής αγοράς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η προσοχή του παραμένει στους παίκτες που έχει στη διάθεσή του.

«Έχουμε ένα μεγάλο κενό στη θέση των φόργουορντ και η διοίκηση προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βρει κάποιον που θα μας βοηθήσει. Όμως, δεν μπορώ να προπονώ σκεπτόμενος τα σύννεφα, τον καιρό ή τον άνεμο. Προπονώ τους παίκτες που έχω και προσπαθώ να τους κάνω να παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε ό,τι αφορά την αναζήτηση παίκτη, πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να παρακολουθώ παίκτες όταν υπάρχουν συνεχώς αγώνες, ταξίδια και προπονήσεις. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι πολύ δύσκολη, δεν υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι παίκτες. Εξετάζουμε τα πάντα και θα δούμε».

Αναφερόμενος στη σταθερότητα που αναζητά από την ομάδα του, ο Τρινκιέρι υπογράμμισε πως βλέπει βελτίωση, αλλά θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος.

«Πιστεύω ότι η ομάδα αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όμως, όσα έγιναν στο παρελθόν τελείωσαν και αύριο έχουμε μια νέα πρόκληση. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της σταθερότητάς μας σε όλα. Η ομάδα βελτιώνεται, αλλά η βελτίωση είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει να πιέζουμε συνεχώς για να γίνουμε καλύτεροι στην επίθεση, στην άμυνα και στον τρόπο που διαβάζουμε το παιχνίδι».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αντίδραση των παικτών του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Όσμαν, με αφορμή την εμφάνιση απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων.

«Έκαναν ακριβώς αυτό που περίμενα. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Βίκος δεν είναι μια ομάδα με τεράστιες δυνατότητες, αλλά παίζει μπάσκετ και διαθέτει ταλέντο. Αντιδράσαμε ακριβώς όπως περίμενα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή την ενέργεια που εμφανίζεται όταν χάνεις έναν σημαντικό παίκτη πρέπει να βρω τρόπο να την παρατείνω. Πιστεύω ότι μπορούμε ακόμη να βρούμε μέσα στην ομάδα τα αποθέματα για τα επόμενα παιχνίδια».

Τέλος, αναφερόμενος στην εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα, σημείωσε: «Δεν χρειάζεται να πειστώ για κάτι. Βλέπω καθημερινά την ομάδα να προσπαθεί να κάνει όσα ζητάω και να βελτιώνεται. Σε κάποια παιχνίδια ήμασταν καλοί, σε άλλα μέτριοι, αλλά συνολικά η ομάδα ήταν πάντα ανταγωνιστική. Ακόμη και στην Τουρκία φτάσαμε κοντά σε μια απίστευτη ανατροπή. Αυτά είναι που δίνουν δύναμη σε έναν προπονητή».