Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

Το Μαϊάμι υποδέχεται ξανά το All-Star Game του NBA μετά από 38 χρόνια!

Το Μαϊάμι υποδέχεται ξανά το All-Star Game του NBA μετά από 38 χρόνια!
09/11/2026, 22:36
TANEA Newsroom
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Το Μαϊάμι βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη του All-Star Weekend του NBA για το 2028, με τη σχετική συμφωνία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η διοργάνωση επιστρέφει στην πόλη για πρώτη φορά από το 1990.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, το NBA προχωρά τις διαδικασίες για την ανάθεση της μεγάλης γιορτής στους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι αναμένεται να υποδεχθούν τους κορυφαίους αστέρες του πρωταθλήματος στο Kaseya Center.

Η τελευταία φορά που το Μαϊάμι φιλοξένησε το All-Star Game ήταν το 1990, στη Miami Arena. Τότε, η Ανατολή είχε νικήσει τη Δύση με 130-113, ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον είχε αναδειχθεί MVP, παρά την ήττα της ομάδας του, μετρώντας 22 πόντους.

Έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, η πόλη ετοιμάζεται να επιστρέψει στον χάρτη των διοργανωτών του κορυφαίου μπασκετικού event της κανονικής περιόδου.

Πριν από το Μαϊάμι, το All-Star Weekend του 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Φοίνιξ, το διάστημα 19-21 Φεβρουαρίου. Για το 2028, η διοργάνωση οδεύει προς τη Φλόριντα, με την επισημοποίηση της συμφωνίας να εκκρεμεί.

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All Star Game NBA Μαϊάμι Χιτ

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