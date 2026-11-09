ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Γκρέι για την αναμέτρηση με την Μπάλκαν

Ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον ΠΑΟΚ, καθώς ο ΡεϊΚουάν Γκρέι δεν θα είναι διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάλκαν.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Βουλγαρία ενόψει του αγώνα της Τρίτης (10/11, 19:00) στο Μπότεβγκραντ, για την 7η αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup, ωστόσο η αποστολή αναχώρησε με μία σημαντική απουσία.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, ο Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να διαχειριστεί ακόμη ένα πρόβλημα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο «Δικέφαλος» έχει ήδη να προσαρμοστεί στην απουσία του Τσέντι Όσμαν.