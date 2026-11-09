Η Μπεσίκτας κατήγγειλε τον Πρόεδρο της Καρσίγιακα για επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά

Η Μπεσίκτας προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του προέδρου της Καρσίγιακα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Καρσίγιακα επικράτησε με 84-83 της Μπεσίκτας στις 9 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα δεν ήταν το μοναδικό θέμα που απασχόλησε τις δύο ομάδες μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία κατήγγειλε τη στάση του προέδρου των γηπεδούχων, κάνοντας λόγο για επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της Μπεσίκτας, η συμπεριφορά του είχε ως αποδέκτες τόσο τα μέλη του πάγκου της όσο και τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Kamuoyuna Duyuru 🔗 https://t.co/uLa5CRVZbC https://t.co/JUkbjqX2Ub — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) November 9, 2026

H ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ μας για την 7η αγωνιστική περίοδο εναντίον της Καρσίγιακα στο πλαίσιο της Super League, γίναμε μάρτυρες εξαιρετικά άσχημης και απαράδεκτης συμπεριφοράς, η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη για έναν πρόεδρο συλλόγου.

Πρώτα απ ‘όλα, συγχαίρουμε την Καρσίγιακα για τη νίκη της. Ωστόσο, ο σεβασμός μας για το αποτέλεσμα στο γήπεδο δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουμε σιωπηλοί για την ντροπή που σημειώθηκε.

Η προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά του προέδρου Καρσίγιακα και του συνοδού στελέχους προς τον πάγκο μας και τους διαιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά μετά το τρίποντο του παίκτη μας, Μπιρσέν, έφτασε σε απαράδεκτο επίπεδο με σοβαρές προσβολές προς τον παίκτη μας και την οικογένειά του.

Η προεδρία ενός αθλητικού συλλόγου δεν είναι μια θέση που μπορεί να ανεχθεί τέτοια χουλιγκανική συμπεριφορά στις κερκίδες.

Καλούμε την Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ να διερευνήσει αυτές τις επαίσχυντες συμπεριφορές και να κινήσει τις απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες.

Η Μπεσίκτας σέβεται κάθε αποτέλεσμα στο γήπεδο, αλλά δεν θα παραμείνει σιωπηλή για τυχόν προσβολές που απευθύνονται στους αθλητές και τους υπαλλήλους του. Θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία και θα ενημερώνουμε με σεβασμό το κοινό».