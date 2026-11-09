Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με αμφισβητούμενες φάσεις από το παιχνίδι κόντρα στο Μαρούσι (vids)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε βίντεο με αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις από την αναμέτρηση με το Μαρούσι, εκφράζοντας τη διαφωνία της για συγκεκριμένες φάσεις που σημειώθηκαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να φύγουν με τη νίκη από την έδρα του Αμαρουσίου (81-83), το βράδυ του Σαββάτου (8/11). Παρότι κατάφεραν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, η εξέλιξη της αναμέτρησης δεν έβαλε τέλος στις συζητήσεις γύρω από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι, η πειραϊκή ΚΑΕ επανήλθε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιώντας στιγμιότυπα από φάσεις που προκάλεσαν την αντίδρασή της.

Πρόκειται για περιστατικά που σημειώθηκαν προς το φινάλε, σε ένα διάστημα όπου το προβάδισμα άλλαζε διαρκώς χέρια και η έκβαση του αγώνα παρέμενε ανοιχτή.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο Ολυμπιακός κατέστησε σαφή τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες αποφάσεις των διαιτητών, θεωρώντας πως στις επίμαχες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Δείτε το βίντεο των Πειραιωτών:

Ξεχάσαμε να ποστάρουμε αυτά τα highlights… #OlympiacosBC https://t.co/d28hrE4kdY — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 9, 2026