Άρης: Φώναξε «παρών» ο Μόργκαν

Με μία σημαντική προσθήκη ξεκίνησε ο Αρης την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Τετάρτης (11/11) απέναντι στη Ρίγα, καθώς ο Μάτι Μόργκαν επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Ο Μάτι Μόργκαν συμμετείχε χωρίς προβλήματα στο πρόγραμμα του μπασκετικού Άρη, έχοντας ξεπεράσει το διάστρεμμα που τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης το προηγούμενο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, τέθηκε ξανά στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τετάρτης (11/11) με τη Ρίγα, δίνοντας στον Άρη μία επιπλέον επιλογή στην περιφέρεια.

Παράλληλα, στα θετικά νέα της ημέρας συγκαταλέγεται και η επανεμφάνιση του Λευτέρη Μποχωρίδη στις προπονήσεις, ο οποίος επέστρεψε στο πρόγραμμα έπειτα από αρκετό χρονικό διάστημα. Αντίθετα, οι Χαραλαμπόπουλος και Τανούλης παρέμειναν εκτός, συνεχίζοντας να απουσιάζουν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

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Μάλιστα, η χρονική συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μετά την αναμέτρηση με τη Ρίγα ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έτσι, η επανένταξη του Μόργκαν στο αγωνιστικό πλάνο αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον προπονητή των «κιτρίνων», ο οποίος ευελπιστεί να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν.