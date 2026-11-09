Τσίπρας από Ιωάννινα: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευνοεί τους λίγους βολεμένους»

Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στη στήριξη της περιφέρειας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εντιμότητα, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελεούσα Ιωαννίνων, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση , την οποία κατηγόρησε ότι ευνοεί τους «λίγους βολεμένους».

Ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο, με πρώτο σταθμό τον νομό Ιωαννίνων ενώ την Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί τον νομό Πρέβεζας. Όπως εξήγησε, στόχος της περιοδείας του είναι να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής, της εργασίας και της δημιουργίας, αλλά και να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας.

«Βρίσκομαι σήμερα στην Ήπειρο περιοδεύοντας στον νομό Ιωαννίνων αλλά και αύριο στον νομό Πρεβέζης για να βρεθώ σε επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, τους ανθρώπους που αγωνιούν για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στην οικονομική κατάσταση της Ηπείρου, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Βρίσκομαι σε μια περιφέρεια όπου δυστυχώς είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, απέχοντας πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημείωσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ήπειρος βρίσκεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή συρρικνώνεται πληθυσμιακά και ότι απαιτούνται πολιτικές στήριξης των νέων παραγωγικών ηλικιών.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των οικονομικών και δημογραφικών προκλήσεων απαιτεί ένα διαφορετικό παραγωγικό υπόδειγμα.

«Η Ήπειρος έχει ανθρώπους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, με αξιοπρέπεια, με πείσμα, με δύναμη. Συρρικνώνεται δημογραφικά και πρέπει να στηρίξουμε τις νέες παραγωγικές ηλικίες και αυτό απαιτεί ένα άλλο υπόδειγμα παραγωγικό», τόνισε.

Όπως ανέφερε, χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ένας νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός, που θα στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αποκέντρωση.

Πυρά κατά Μητσοτάκη για τους «λίγους βολεμένους»

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι το σημερινό παραγωγικό μοντέλο ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα εις βάρος των ανθρώπων της εργασίας. Όπως υποστήριξε, η χώρα χρειάζεται μια πολιτική που θα στηρίζει τους παραγωγούς και όχι εκείνους που εκμεταλλεύονται τον μόχθο τους.

«Και κυρίως απαιτεί να εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα στηρίζει τους ανθρώπους της παραγωγής και όχι να ανέχεται, ή να ενισχύει αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα και τον μόχθο τους, τους λίγους βολεμένους που δυστυχώς ευνοεί και το παραγωγικό μοντέλο το σημερινό αλλά και η κυβέρνηση της Ν.Δ. του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για την ανάγκη αλλαγής πορείας της χώρας, συνδέοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση με την εντιμότητα στη δημόσια ζωή.

«Η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και μία στροφή στην εντιμότητα. Να πατήσουμε στα πόδια μας, να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους ανθρώπους του μόχθου, διότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας», κατέληξε.