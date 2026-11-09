Πολιτική

Παραιτείται ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Παραιτείται ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

09/11/2026, 16:03
TANEA Newsroom
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Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα γνωστοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε την παραίτησή του από το βήμα της Βουλής, γνωστοποιώντας την απόφασή του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

«Ίσως σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή, με το μείζον θέμα του Οδοντωτού, διότι θα παραιτηθώ της βουλευτικής ευθύνης, καθώς ο Πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος στη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή.

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